Украинцы назвали главные свои отличия от россиян 12 30.07.2021, 18:20

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Исследование.

Украинцы считают, что имеют ряд отличий от россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июля результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Среди основных отличий от россиян респонденты назвали:

децентрализацию власти во всех проявлениях;

наличие свободы слова, возможность не соглашаться с властью;

открытость и искренность;

меньше агрессии и невоспитанности;

более высокий уровень трудолюбия.

"У украинцев присутствует четкая идентификация – "мы другие". Главным отличием от россиян стало отношение к власти. Украинцы отрицают сакрализацию власти в соседней России, критически относятся к своим политическим руководителем, считают неэффективные институты главной проблемой для развития экономики и общества", – уточнили социологи.

Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.

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