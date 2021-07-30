Украинцы назвали главные свои отличия от россиян

Украинцы назвали главные свои отличия от россиян12
- 30.07.2021, 18:20
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Исследование.
Украинцы считают, что имеют ряд отличий от россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июля результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.
Среди основных отличий от россиян респонденты назвали:
децентрализацию власти во всех проявлениях;
наличие свободы слова, возможность не соглашаться с властью;
открытость и искренность;
меньше агрессии и невоспитанности;
более высокий уровень трудолюбия.
"У украинцев присутствует четкая идентификация – "мы другие". Главным отличием от россиян стало отношение к власти. Украинцы отрицают сакрализацию власти в соседней России, критически относятся к своим политическим руководителем, считают неэффективные институты главной проблемой для развития экономики и общества", – уточнили социологи.
Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.