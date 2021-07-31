закрыть
31 июля 2021, суббота, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван продукт, сжигающий жир во время сна

  • 31.07.2021, 10:35
  • 8,302
Назван продукт, сжигающий жир во время сна

Организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

Врач — диетолог-эндокринолог Анжелика Чиж уверяет, что для сброса веса вовсе не обязательно ложиться спать на голодный желудок. О том, что лучше всего съесть перед сном, она рассказала порталу "Доктор Питер".

Специалист отметила, что в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

"Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов", — заявила она.

Также медик перечислила продукты, от которых не следует отказываться даже при диете. В первую очередь к ним относятся содержащие белок продукты: курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов.

Кроме того, нельзя забывать о клетчатке, которой богаты фрукты, овощи, бобовые, злаки и зелень. Именно эти пищевые волокна отвечают за нормальное функционирование пищеварительной системы, сохранение чувства сытости, профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака. Также эндокринолог напомнила о важности поддержания водного баланса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников