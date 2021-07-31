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Фрэнсис Фукуяма: Лукашенко - пережиток СССР, ему нужно уйти с дороги

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  • 31.07.2021, 19:04
  • 4,474
Фрэнсис Фукуяма: Лукашенко - пережиток СССР, ему нужно уйти с дороги
Фрэнсис Фукуяма
Фото: David Levenson/Getty Images

Демократия - выбор белорусского народа.

Известный американский философ, политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма поделился с «Белсатом» своим видением будущего Беларуси:

«Я думаю, что демократия останется выбором белорусского народа, и будет сложно разрушить это в долгосрочной перспективе».

«Лукашенко — всего лишь пережиток эпохи Советского Союза. У него не реформаторская ментальность. Я думаю, ему нужно уйти с дороги».

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