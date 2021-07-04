Ученые нашли центр духовности в мозге человека 4.07.2021, 14:03

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Открытие совершили в США.

Исследователи из США собрали данные людей с повреждениями головного мозга и тех, кто недавно перенес удаление опухоли. Ученые заявляют, что смогли найти область мозга, связанную с духовностью и религиозностью человека, пишет naked-science.ru.

Сначала команда проанализировала данные 88 пациентов с опухолью. Их попросили пройти опрос о собственной духовности — до и после операции. В другом эксперименте участвовали 100 человек с повреждениями, вызванными проникающими травмами головы. Им предложили такой же опрос, как первой группе.

По результатам опроса в первой группе 33 пациента из 88 стали менее духовными после операции. У 29 человек вера, наоборот, укрепилась. Остальные не изменили свое мировоззрение.

С помощью данных опроса, а также сетевого картирования ученые проверили, как религиозность соотносится с разными областями мозга. По их мнению, она связана с околоводопроводным серым веществом — оно участвует, в том числе, в формировании страха, модуляции боли и отвечает за альтруизм. Данные второй группы подтвердили эти результаты.

Если воздействовать на эту область мозга, то человек становится более религиозным, полагают ученые. При этом они отметили, что не учитывали, в какой среде воспитывались пациенты, так что для подтверждения этих выводов понадобится еще ряд исследований.

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