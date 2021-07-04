Археологи разгадали тайну древнеримских монет, найденных у реки в Нидерландах 4.07.2021, 16:50

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Монеты, которые лежали на большой площади, были не кладом.

Несколько лет назад два археолога-любителя из Брабанта обнаружили более сотни римских монет недалеко от нидерландского города Берликум, сообщает «Новое время».

После многолетних исследований выяснилось, что эти монеты, которые лежали на большой площади, были не кладом, а подношением, отметили ученые из Лейденского университета.

Нико и Вим ван Шайк нашли 109 римских монет в конце 2017 года на поле недалеко от реки Аа. Они сообщили о своей находке в Portable Antiquities of the Netherlands, чтобы исследователи могли изучить монеты и их местонахождение. Теперь, три с половиной года спустя, Агентство культурного наследия Нидерландов опубликовало отчет.

«По разным характеристикам можно определить, что это не клад ценных сокровищ, которые люди намеренно закопали на потом. С такими находками монеты будут в сундуке или амфоре, но здесь этого не было. Монеты лежали на большой площади и просто валялись в земле», — рассказала эксперт Лисбет Клаас.

«К тому же они оказались не особо ценными монетами. Мы обнаружили в основном бронзовые монеты, золотых, например, не было. Это не то, что вам нужно прятать», — добавила она.

Монеты относятся к очень широкому периоду времени: самые старые монеты датируются республикой, то есть до 27 г. до н.э., а самые последние — временами императора Марка Аврелия — 180 г. н.э. Это означает, что монеты были оставлены разными людьми в течение длительного периода.

«В записи 1832 года в земельной книге — одной из старейших подробных карт Нидерландов — мои коллеги заметили, что в то время через реку проходила тропа. Очевидно, на этом месте был брод, по которому люди могли переходить Позже брод вышел из употребления. Эта информация, вместе с находкой монет, убедила нас в том, что путешественники во времена Римской империи приносили сюда подношения для безопасного перехода. Возможно, это была не особенно быстро текущая река, но для торговцев в частности, было важно иметь возможность безопасно перевезти свои товары на другую сторону», — отметила Клаас.

Ученые обратии внимание на то, что монеты с военными изображениями были популярными подношениями.

«Это было довольно распространено и до римских времен: мы регулярно находим подношения топоров, мечей и шлемов в других реках и водоемах. Это могли быть еще доримские обычаи, которые существовали и в римский период, но по-другому», — отметили участники исследования.

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