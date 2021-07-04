В Беларуси начались массовые увольнения бюджетников 2 4.07.2021, 17:48

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В Гомельской области зафиксировано резкое снижение численности работников бюджетной сферы.

В апреле 2021 года в Гомельской области было уволено более 9 тысяч работников. Такие данные опубликованы в новом сборнике Главного статистического управления Гомельской области. Последний раз столь массовые увольнения в Гомельской области были отмечены в августе 2020 года. Разбираемся, в каких сферах экономики произошли массовые увольнения, пишет «Флагшток».

Численность занятого населения в Гомельской области в апреле 2021 года составила 578,8 тысячи человек. Это на 3,8 тысячи меньше, чем в апреле прошлого года. Сокращение занятого населения происходит каждый месяц, начиная с октября 2020 года. Но столь большое число увольнений за последний год было зафиксированы лишь раз — в августе 2020 года, — когда в области за месяц было уволено 11 419 работников. Количество принятых на работу тогда было ниже числа нанятых лишь на 3%.

В апреле же 2021 года количество уволенных работников превысило число нанятых более чем на 20%. И произошло это в основном за счет четырех сфер деятельности.

Апрель выдался стрессовым для работников сферы культуры, спорта и развлечений. За месяц здесь было уволено почти в 4 раза больше человек, чем трудоустроено. В итоге количество работников в этих сферах всего за месяц сократилась на 538 человек. Напомним, что сегодня выставлены на продажу ряд знаковых развлекательных заведений города.

За апрель на 471 человека сократилось число работников в сфере снабжения электроэнергией, газом, горячей водой и кондиционированным воздухом, что можно связать с окончанием отопительного сезона.

Почти в полтора раза чаще увольняли, чем принимали на работу, в сфере здравоохранения и социальных услуг. Это свидетельствует о том, что наметившийся тренд по массовым увольнениям работников системы здравоохранения до сих пор не переломлен.

Более 200 работников лишилась сфера образования. Здесь на трех трудоустроенных пришлось четыре уволенных работника.

Проведенный анализ показал, что все отрасли экономики, в которых в апреле наблюдались массовые увольнения работников, относятся к бюджетной сфере. Временное ли это явление либо планомерные действия властей по сокращению нагрузки на расходную часть бюджета, мы сможем узнать уже в ближайшие месяцы.

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