В окрестностях Фукусимы появился новый вид животных 4.07.2021, 18:15

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Произошел невероятный биологический эксперимент.

Ученые из Университета Фукусимы в Японии выяснили, что на территории, где произошла ядерная катастрофа в 2011 году, появились новые виды животных, пишет «Вокруг света».

Исследование образцов ДНК диких кабанов, которые поселились в покинутой людьми городской среде, показало, что в течение последних 10 лет животные активно скрещивались с домашними свиньями, оставленными местными жителями на зараженных территориях. И сейчас в районе Фукусимы живут потомки диких и домашних животных.

Авторы исследования отмечают, что ядерная катастрофа привела к невероятному биологическому эксперименту. И это лишь один из примеров такого скрещивания. На других территориях, покинутых людьми, также можно найти новые виды животных. Ученые полагают, что домашние свиньи не смогли бы самостоятельно выжить ни в дикой природе, ни в заброшенных городах. А вот кабанам это под силу. Это привело к тому, что один вид ассимилировал другой. При этом популяция продолжает разрастаться.

Катастрофа на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года. Она была вызвана самым сильным землетрясением в истории Японии, в результате которого на станцию обрушилось цунами. Гигантская волна захлестнула оборонительные сооружения и затопила ядерные реакторы. Это привело к грандиозной аварии, заражению территорий и переселению людей.

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