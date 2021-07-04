Шампанское «Moet» будет называться в России «игристым вином» 15 4.07.2021, 19:27

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Французская компания согласилась на изменение маркировки.

Moet Hennessy начнет маркировать свои продукты как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы возобновить поставки в Россию, сообщает «МБХ медиа».

В сообщении говорится, что изменения в российском законодательстве привели к временному прекращению поставок шампанского в Россию. Однако они восстановятся вскоре после того, как компания уладит процесс корректировки этикеток.

2 июля российская структура компании Moet Hennessy заявила, что приостанавливает отгрузки шампанского в Россию из-за нового законопроекта, регламентирующего названия и состав винодельческой продукции. Представители Moet Hennessy считают, что по новым правилам вино из провинции Шампань придется сертифицировать как «игристое», а не как «шампанское», а также пройти повторную сертификацию и изменить маркировку. Компания заявляла, что не готова на это.

Законопроект депутатов Госдумы, который вносит поправки в закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, принят Советом федерации 23 июня. В документе говорится, что закон направлен на развитие российского виноделия. Законопроект в том числе дает новое определение «игристых вин (шампанского)», с особенностями производства, допустимым содержанием этилового спирта, двуокиси углерода.

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