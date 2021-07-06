Над посольством США в Ираке сбит беспилотник 6.07.2021, 7:45

фото: afp

Инцидент произошел через несколько часов после ракетного обстрела базы с американскими солдатами.

Американские военные сбили беспилотный летательный аппарат над посольством США в Багдаде. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на иракские службы безопасности, передает «Голос Америки».

Инцидент произошел через несколько часов после ракетного обстрела базы, где размещаются американские солдаты на западе страны.

Напомним, что ранее представитель международной антитеррористической коалиции полковник армии США Уэйн Маротто сообщил, что три ракеты упали на авиабазу Айн-аль-Асад в западном Ираке, где размещены американские и другие иностранные силы.

Как написал Маротто в «Твиттере», судя по имеющимся данным, атака произошла в 14:45. Масштабы ущерб пока оцениваются, но информации о погибших нет. Ответственность за нападение пока никто не себя не взял.

Соединенные Штаты обвиняют поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в регулярных ракетных обстрелах американских сил в Ираке.

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