Профессор медицины назвал симптом, который чаще всего встречается при новых вариантах COVID-19 1 6.07.2021, 7:55

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На него жалуются две трети зараженных.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор назвал признаки головной боли при коронавирус. Об этом сообщает The Telegraph (перевод — lenta.ru).

По словам специалиста, головная боль стала наиболее часто встречающимся симптомом заражения новыми варианта COVID-19. Так, две трети зараженных жалуются на этот недуг, тогда как среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев.

Спектор отметил, что в большинстве случаев пациенты испытывают умеренную или сильную боль, которая длится от трех до пяти дней. Прием анальгетиков при этом не помогает. Эксперт уточнил, что обычно боль ощущается с обеих сторон головы, она может быть пульсирующей, острой или давящей.

Ученый добавил, что у 15 процентов пациентов это единственный симптом заражения коронавирусной инфекцией.

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