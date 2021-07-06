Представитель США в ООН заявил о новых экономических санкциях против режима в Беларуси 9 6.07.2021, 8:16

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Международное давление на узурпатора будет усилено.

Организация Объединенных Наций и США усиливают давление на Беларусь в связи с репрессиями властей против оппозиции. Спецдокладчица ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин, представляя в Женеве свой ежегодный доклад, потребовала от Минска немедленно освободить всех политзаключенных, сообщает dw.com.

Сравнив бывшую советскую республику с тоталитарным государством, Марин заявила, что ситуация в стране значительно ухудшилась после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

Представитель США в Совете ООН по правам человека Бенджамин Мелинг, в свою очередь, отметил, что против Беларуси могут быть введены дальнейшие экономические санкции. Говоря об аресте Протасевича, он подчеркнул, что этот "ужасный инцидент" не может остаться без ответа.

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