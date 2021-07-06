Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима50
- 6.07.2021, 10:15
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Лукашенко мстит главе филиала российского банка.
Экс-главу «Белгазпромбанка», одного из главных соперников Лукашенко на выборах 2020 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.
Незаконный приговор приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любовицким. Таким образом, у политзаключенного не будет возможности обжаловать приговор.
Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко главе филиала российского банка.
Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.
Виктор Бабарико признан политзаключенным.
Поддержать Виктора Бабарико возле здания суда сегодня пришли сотни белорусов и послы европейских государств.