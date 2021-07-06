Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима 50 6.07.2021, 10:15

14,512

Виктор Бабарико

Лукашенко мстит главе филиала российского банка.

Экс-главу «Белгазпромбанка», одного из главных соперников Лукашенко на выборах 2020 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Незаконный приговор приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любовицким. Таким образом, у политзаключенного не будет возможности обжаловать приговор.

Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко главе филиала российского банка.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

Поддержать Виктора Бабарико возле здания суда сегодня пришли сотни белорусов и послы европейских государств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».