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Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима

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  • 6.07.2021, 10:15
  • 14,512
Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима
Виктор Бабарико

Лукашенко мстит главе филиала российского банка.

Экс-главу «Белгазпромбанка», одного из главных соперников Лукашенко на выборах 2020 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

Незаконный приговор приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любовицким. Таким образом, у политзаключенного не будет возможности обжаловать приговор.

Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко главе филиала российского банка.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

Поддержать Виктора Бабарико возле здания суда сегодня пришли сотни белорусов и послы европейских государств.

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