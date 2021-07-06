На севере Германии нашли самую древнюю неандертальскую статуэтку 6.07.2021, 10:46

Она покрыта сложным геометрическим узором.

В саксонской пещере Айхорнхёле антропологи нашли пока самый древний пример неандертальского абстрактного изобразительного искусства – статуэтку из оленьей кости возрастом в 51 тыс. лет. Описание находки опубликовал научный журнал Nature Ecology & Evolution.

"Эта кость оленя покрыта сложным геометрическим узором, состоящим из двух наборов параллельных линий. Наша находка является свидетельством того, что неандертальцы обладали зачатками абстрактного мышления и умели создавать произведения искусства, имеющие символическое значение, задолго до прихода кроманьонцев в Центральную Европу", – пишут исследователи.

До недавнего времени антропологи, археологи и историки считали, что человеческая культура, в том числе абстрактное изобразительное искусство, религия и различные представления о потустороннем мире, появились относительно недавно, уже после того, как наши предки перешли к оседлому образу жизни. В последние годы эти представления начали подвергаться сомнениям благодаря нескольким находкам в Европе и Азии.

В частности, ученые обнаружили, что древние жители Юго-Восточной Азии освоили абстрактное изобразительное искусство уже 44 тысячи лет назад, а их современники из Европы уже в это время начали совершать обряды, похожие на религиозные ритуалы. Подобными традициями, как показывает изучение могил неандертальцев в Ираке и Испании, могли обладать не только кроманьонцы, но и их вымершие соседи.

Ученые под руководством профессора Геттингенского университета Томаса Тербергера открыла новые свидетельства того, что неандертальцы не уступали нашим предкам в этом отношении. Они совершили это открытие, проводя раскопки на территории знаменитой пещеры Единорога, расположенной в саксонских горах Гарц на севере Германии.

Искатели приключений пытались найти в этой пещере кости единорога еще в XVI веке, однако первые полноценные раскопки на ее территории были проведены в конце XIX века известным немецким антропологом Рудольфом Вирхофом. Здесь он обнаружил массу останков доисторических животных, часть из которых сейчас выставлена в пещере, превращенной в начале прошлого столетия в туристическую достопримечательность.

Несколько лет назад, как отмечают профессор Тербергер и его коллеги, их команда начала проводить раскопки в той части пещеры, где раньше находился вход в нее. В отложениях на ее полу ученые нашли несколько костей типичной фауны Центральной Европы того времени, в том числе пещерных львов и медведей, а также бизонов и большерогого оленя. Изучая эти находки, ученые обратили внимание на то, что одна из костей оленя, чей возраст приближается к 51 тыс. лет, имела необычную форму и структуру.

Детально изучив эту кость и очистив ее от наслоений грязи, антропологи обнаружили, что она представляет собой статуэтку, которая была выточена древним художником из фаланги оленя. По форме она отдаленно напоминает замочную скважину или фигуру человека, которая была предварительно обточена, а затем покрыта двумя наборами параллельных линий, расположенных почти под прямым углом друг к другу.

Подобные абстрактные узоры, так называемые шевроны, достаточно часто используются современными народами, "застрявшими" в первобытно-общинном строе, а также присутствуют на древних образцах абстрактного искусства кроманьонцев. По этой причине профессор Тербергер и его коллеги предполагают, что их находка носит аналогичную природу.

В пользу этого также говорит то, что статуэтка была выточена древним неандертальцем-художником из кости большерогого оленя, крайне редкого животного для севера Германии времен среднего палеолита. Что обозначал этот узор на этом ценном артефакте, ученые пока не могут сказать, однако сам факт его наличия, по их мнению, говорит в пользу того, что неандертальцы научились понимать и ценить абстрактное изобразительное искусство еще до появления наших предков в Европе.

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