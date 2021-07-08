Литовский эксперт: Преступный режим Лукашенко нужно полностью отсечь от финансирования 8.07.2021, 7:33

Марюс Лауринавичюс

Жесткие меры должны начать действовать прямо сейчас.

С начала 2021 года на границе с Литвой задержали 1232 нелегальных мигрантов – в 15 раз больше, чем за весь 2020 года.

Сайт Chater97.org поговорили с главным аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом о контрабанде, которая проходит каждый день в Литву через белорусскую границу

– Как вы оцениваете действия режима Лукашенко по контрабанде нелегальных мигрантов в Литву?.

– Это гибридная война, месть за позицию Литвы против режима Лукашенко.

– В последние месяцы Литва имела проблемы с нелегальными мигрантами из Беларуси, однако Польша или Латвия – нет. Буквально вчера польские пограничники задержали 40 афганцев, которые нелегально перешли на территорию Польши. Как далеко может зайти в своих действиях режим в Беларуси, если его не остановить? Какие страны могут еще столкнуться с этой проблемой?

– Для режима Лукашенко нет ничего невозможного, никаких красных линий, просто, потому что за ним стоит режим Путина. Даже если технически сам режим не может «обеспечить» тысячи нелегальных мигрантов для соседей, то режим Путина способен «обеспечивать» уже тысячи. Нет никаких стран, которые были бы защищены от такого преступного режима.

Я считаю, что нужно называть вещи своими именами, и контрабанда людей – это международное преступление. Ни один сосед Беларуси не застрахован от такой преступной деятельности режима Лукашенко. Пока он будет существовать, все соседи будут в опасности. Более того, режим уже распространяет свою преступную деятельность на всю Европу за счет контрабанды сигарет.

Лукашенко сам публично объявил, что откроет потоки наркотиков в страны ЕС. Так что вся преступная деятельность этого режима будет использована для гибридной войны, которую проводит Лукашенко.

– Появилась и новость, что Эстония отправляет помощь Литве для охраны границы с Беларусью, а министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна рассматривает возможность строительства стены вокруг границы с Беларусью. Как еще можно обезопасить границы?

– Есть технические средства, которые я не знаю, стоит ли обсуждать, потому что это дело специалистов. Нужно понимать, что есть физические преграды, а также надо применять все современные технологии. Если говорить политически, то нужно бороться с самим преступным режимом. Я уже сказал, что до тех пор, пока преступный режим Лукашенко будет существовать, как минимум вся Европа будет сталкиваться с проблемами.

– Помимо нелегальных мигрантов растет и контрабанда, которую часто приравнивают к государственному бизнесу Беларуси. Как вы считаете, должен ли ЕС усилить давление на белорусский режим за такое поведение?

– Конечно должен, но мы должны признать, что последние санкции показали недостаточность политической воли в Евросоюзе серьезно бороться с режимом. Секторальные санкции ЕС показывают, что на сегодняшний день, а не через год-два, жесткие ограничения не распространяются на режим Лукашенко, потому что все подписанные договора пока не прекратили свое действие. Через Литву все так же идут калийные удобрения, используется литовский порт или железная дорога. То же самое происходит и с поставками нефти в Нидерланды или в какую-то другую страну. На сегодняшний день де факто серьезных секторальных санкций не существует. Это должно быть исправлено.

– Как вы считаете, какие санкции должен ввести ЕС для того, чтобы наказать преступников и показать режиму Лукашенко, что такое поведение неприемлемо?

– Это не ради наказать или показать. Мы должны бороться с режимом, как с террористом, преступником. Здесь не играет роли, являются ли преступником какой-то режим, например, Лукашенко или какая-то группировка. Когда кто-то борется с преступниками и террористами, то в первую очередь нужно отсечь их от финансирования. Пока же мы сами покупаем различные товары из Беларуси, то есть, сами финансируем режим Лукашенко. Когда это прекратиться и мы полностью остановим финансирование, то тогда можно будет сказать, что мы боремся или хотя бы увеличиваем цену содержания этого преступного режима.

Пока еще этого не произошло, потому что санкции начнут действовать через год или два. Поэтому нужны более серьезные меры.

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