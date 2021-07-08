Многодетная мать из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Многодетная мать из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных3
- 8.07.2021, 8:40
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Женщина рассказала, во что инвестирует крупную сумму.
Мать четырех детей Хэйди Расселл из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Associated Press.
Расселл сообщила, что намерена потратить деньги на своих детей. Ее дочь подчеркнула, что ее «обучение в колледже оплачено».
В лотерее принимали участие те, кто сделал хотя бы один укол вакциной. Также разыграли пять грантов на обучение в размере $50 тысяч среди подростков.
В штате Огайо разыграют миллион долларов среди вакцинированных от COVID-19
В то же время, согласно статистике, лотерея не способствовала увеличению числа желающих вакцинироваться.