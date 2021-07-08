Многодетная мать из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных 3 8.07.2021, 8:40

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Женщина рассказала, во что инвестирует крупную сумму.

Мать четырех детей Хэйди Расселл из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Расселл сообщила, что намерена потратить деньги на своих детей. Ее дочь подчеркнула, что ее «обучение в колледже оплачено».

В лотерее принимали участие те, кто сделал хотя бы один укол вакциной. Также разыграли пять грантов на обучение в размере $50 тысяч среди подростков.

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В то же время, согласно статистике, лотерея не способствовала увеличению числа желающих вакцинироваться.

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