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Многодетная мать из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

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  • 8.07.2021, 8:40
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Многодетная мать из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Женщина рассказала, во что инвестирует крупную сумму.

Мать четырех детей Хэйди Расселл из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Расселл сообщила, что намерена потратить деньги на своих детей. Ее дочь подчеркнула, что ее «обучение в колледже оплачено».

В лотерее принимали участие те, кто сделал хотя бы один укол вакциной. Также разыграли пять грантов на обучение в размере $50 тысяч среди подростков.

В штате Огайо разыграют миллион долларов среди вакцинированных от COVID-19

В то же время, согласно статистике, лотерея не способствовала увеличению числа желающих вакцинироваться.

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