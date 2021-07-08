В июле белорусы получат жировки нового образца: что изменилось 3 8.07.2021, 8:51

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В новой жировке будут и новые тарифы.

С июля белорусам будут приходить квитанции на оплату коммуналки нового образца. Он утвержден постановлением Министерства ЖКХ №7 от 9 июня 2021 года. Документ вступил в силу с 1 июля. Напомним, в новой жировке будут и новые тарифы - с июня планово поднялись цены на теплоснабжение, то есть отопление и обогрев воды, пишет myfin.by.

На портале коммунальной грамотности перечислены основные новшества, которые мы увидим в извещениях. Внешний вид жировки останется прежним, но добавятся новые строчки.

Так, появится графа «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». Это актуально для домов, управлением которых занимается уполномоченное лицо. Исчисляться она будет соразмерно общей площади принадлежащих гражданам жилых и нежилых помещений.

Также в новом извещении есть несколько уточнений по оплате газа, включена плата за электричество в общежитиях. По-разному будет исчисляться стоимость санитарного содержания вспомогательных помещений: для нежилых помещений в расчет будут браться квадратные метры, для квартир — количество зарегистрированных.

Информация о лицевом счете на обратной стороне жировки по-прежнему будет содержать подробные данные о количестве проживающих в квартире, площади помещения, показания приборов индивидуального учета расхода холодной и горячей воды. Сохраняется и общая информация по дому.

Кроме этого, на обратной стороне появятся:

блок с расшифровкой фактических затрат за месяц с детальной разбивкой по услугам (техническое облуживание, текущий ремонт, ТО лифта, обращение с отходами и санитарное содержание вспомогательных помещений);

строка о работах в доме, выполненных за счет бюджетных денег.

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