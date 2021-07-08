Ученые назвали самую умную породу собак 8.07.2021, 11:16

Кинологи собрали 40 собак разных пород и три месяца обучали их.

Ученые выяснили, какая порода собак самая умная. Чтобы это определить, ученые собрали 40 собак разных пород и три месяца обучали их. По программе обучения хозяин собаки должен был каждый день играть с псом, повторяя названия игрушек, которые используются. Предполагалось, что в конце исследования собака должна запомнить, как называются хотя бы две игрушки.

Как пишет «Популярная Механика», только 17 процентов собак – семь из 30 - смогли выучить названия своих игрушек, и все они были одной породы! Самыми умными оказались псы породы бордер-колли. Причем одна из бордер-колли в конце программы смогла запомнить названия 37 предметов. Способность запоминать названия игрушек не зависит от возраста собаки – это получалось и у щенков, и у взрослых псов.

Авторы исследования пришли к выводу, что бордер-колли можно считать самой умной породой. Рекордсменом по запоминанию существительных была также собака породы бордер-колли по кличке Чейзер. Этот пес знал 1000 существительных. Запомнить существительное для собаки труднее, чем глаголы, которыми обычно отдаются команды, отмечают исследователи.

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