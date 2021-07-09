Андрюс Кубилюс: Во всем мире есть все больше понимания, что нужно покончить с этим нелегальным режимом Лукашенко 3 9.07.2021, 7:42

3,118

Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Сложилась совсем другая ситуация.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о планах построить дополнительный барьер на границе с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов без документов, писало агентство Reuters 7 июля.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", – сказала глава правительства на пресс-конференции. Она отметила, что власти Литвы привлекут армию, чтобы усилить патрулирование границы.

О планах построить стену на границе с Беларусью 17 июня сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она говорила, что власти "обсуждают" строительство забора. В МВД уточняли, что рассматривают разные варианты – это может быть одна или две стены, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность границы между Литвой и Беларусь составляет 678,8 километра. Сейчас стена установлена на 78-километровом участке границы. Еще 92,5 километра проходит по водоемам, поэтому установить стену невозможно. Таким образом, стену нужно возвести на участке длиной 508 километров.

По оценке МВД Литвы, стоимость одного километра стены может составить 30 тысяч евро. "Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и так далее. Их установка на один километр границы обойдется в 130 тысяч евро", – говорили в ведомстве.

"Это не миграционный поток, а война"

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью currenttime.tv заявил, что наплыв мигрантов со стороны белорусской границы – это элемент гибридной войны режима Лукашенко против его страны.

– Режим Лукашенко будет пытаться и дальше использовать беженцев как новый инструмент гибридной войны, – говорит Кубилюс. – И так как мы знаем, президент Путин очень много чему учится у господина Лукашенко, поэтому я лично думаю, что действительно не только мы, но и весь Европейский союз должен очень хорошо подумать о том, что может произойти, если президент Путин начнет использовать такие же инструменты гибридной войны, то есть будет посылать в Европейский союз беженцев, которых сами будут приглашать со стороны России и Беларуси, потом посылать к нашим границам.

– Сейчас многие сравнивают заявление властей Литвы с позицией Дональда Трампа, который строил стену на границе с Мексикой. Тогда мировое сообщество обрушилось на него с критикой. Вы не опасаетесь, что в адрес Литвы последует такая же реакция?

– Здесь же мы видим совсем другую ситуацию, когда режим Лукашенко пытается создать искусственный поток беженцев, которые прилетают в Минск, используя коммерческие авиалинии, из Багдада или, насколько мы знаем, из Стамбула, и потом их привозят к границе с Литвой, используя какие-то опять же государственные компании. Это мы должны называть не миграционным потоком, а войной, гибридной войной, когда для цели этой гибридной войны используются живые люди, живые потоки людей. И это надо останавливать. Так что здесь сравнение с Мексикой или с какими-то другими явлениями нелегальной миграции не совсем обосновано.

– Вы неоднократно в нашем разговоре говорите о том, что это гибридная война. А какова ее цель?

– Чего он желает? Наверняка он надеется, что официально Литва изменит свою позицию по отношению к Беларуси, по отношению к демократической Беларуси, что Литва, может быть, перестанет поддерживать демократическую Беларусь, но я думаю, что он в этом очень сильно ошибается. Как раз те действия, которые мы видим в последнее время со стороны Лукашенко, который уже перешел на уровень такого международного терроризма, я думаю, будут вызывать больше и больше понимания во всем западном мире, что действительно нужно достичь того, чего жалеют граждане Беларуси – нужно покончить с этим нелегальным режимом Лукашенко, который уже становится угрозой для всего международного порядка, и нужно достичь того, чего граждане Беларуси требуют с прошлого года, то есть прозрачных, нормальных, демократических выборов в Беларуси.

– В Литве в связи с притоком мигрантов объявлен режим общенациональной чрезвычайной ситуации. А какую угрозу они представляют?

– Мы не можем прогнозировать, как будет поступать Лукашенко, и опасность того, что дальше потоки этих беженцев будут усиливаться, остается. И мы не можем прогнозировать: а что Лукашенко придумает еще, потому что угон самолета [авиакомпании Ryanair c блогером Романом Протасевичем на борту], беженцы показывают, что в его действиях уже никакой рациональности и ответственности нет, попытки кого-то напугать могут приводить к еще каким-то новым инициативам с его стороны, и мы должны быть готовы к этому.

В начале июля 2021 года Литва объявила режим экстремальной ситуации и усилила охрану границы из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала 2021 года в Литву через белорусскую территорию попали более около 1,5 тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Власти Литвы утверждают, что мигрантов специально направляют из Беларуси в сторону литовской границы.

В мае Лукашенко заявил, что Беларусь не будет мешать транзиту мигрантов и наркотиков в Евросоюз, объяснив это тем, что европейские страны "развязали гибридную войну" против Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».