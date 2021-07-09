Представитель РЭП: Одно оброненное слово начальника может вызвать вспышку протеста на заводах в Беларуси 9.07.2021, 8:20

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Игорь Комлик

Ситуация на предприятиях «жаркая» и в прямом, и в переносном смысле слова.

Какие сегодня настроения в рабочих коллективах? Об сайт Charter97.org поговорил с представителем Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорем Комликом.

– Чем сегодня недовольны рабочие на предприятиях в первую очередь?

– Я думаю, что недовольны температурным режимом в настоящий момент. Насколько мне известно, с заработной платой то же возникают вопросы последнее время.

– Сообщается, что(в Беларуси начались массовые увольнения бюджетников. Только в Гродненской области в апреле было уволено более 9 тысяч работников. Можно ли сказать, что власть сама подталкивает людей к протестам?

– Естественно, власть увольняет людей с какими-то своими мнениями, и это касается не только бюджетников. Причем увольняют хороших специалистов, тем самым ухудшая состояние предприятия, потому что, скажем так, есть люди, которые являются важными. Людей лишают дохода, достатка, какой-то перспективы.

Все это подталкивает людей не только к протестам, но и доводит предприятие к спаду. То же самое происходит и с торговыми сетями. К сожалению, каждый шаг власти не ведет к тому, чтобы общество жило нормально и развивалось. Как я понимаю, такая задача не стоит.

– Многие рабочие жалуются, что на предприятиях невыносимая жара. Как бы вы оценили сегодняшние условия труда?

– В большинстве – неудовлетворительно. Мало где есть кондиционеры. Хорошо, что где-то иногда пытаются снабдить людей водой, так руководство решает вопрос.

Тем не менее есть определенные норма и правила, которые говорят, что при температурах выше 34 градусов люди должны прекратить работу. Однако у нас часто наоборот, то есть людей заставляют работать. Отсюда и проблемы со здоровьем. С точки зрения охраны труда и техники безопасности, в общем-то, все не очень хорошо.

– В СМИ стало часто появляться сообщения о различных ЧП на предприятиях, начиная от выхода какого-то оборудования и заканчивая гибелью рабочих, чего не было столь массово раньше. Как вы считаете, это закономерность или случайность?

– По большому счету это исходит из всех практик, которые сложились. Нам известно, что урезаются отпуска за работу во вредных условиях, в то время, когда ничего практически не меняется на рабочих местах. В том числе аттестовывают при выключенном оборудовании или какие-то другие важные факторы выкидываются.

Притом, что такое не совсем хорошее, я бы сказал, наплевательское отношение к охране труда, то, естественно, это закономерность. Я бы еще мог понять, когда урезаются зарплаты за новое оборудования, которое улучшает состояние, какую-то экологию на рабочем месте и так далее. К сожалению, этого не происходит.

Информация стала поступать о событиях, которые имеют серьезный характер. У нас много обращений, когда людей уговаривают, чтобы записать производственные травмы как бытовые. Это и есть состояние охраны труда и техники безопасности на производствах.

– Что, по вашему мнению, может стать поводом для начала общенациональной забастовки в Беларуси?

– Взрыв народного гнева совершенно непредсказуемая вещь. Все что угодно, даже какое-то оброненное слово начальника может вызвать вспышку протеста. Это может произойти, например, в совокупности с нехваткой денежных средств, выплачиваемых в качестве заработной платы или в связи с тем, что семья находится в тяжелом экономическом положении, потому что кто-то из членов не работает, то есть сокращен или уволен. Продолжающиеся репрессии, в конце концов, могут привести к тому, что будет большой охват возмущения, практически все население. Это предсказать трудно.

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