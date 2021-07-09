Политолог: «Уралкалий» при поддержке Кремля намерен захватить белорусскую долю мирового рынка 9.07.2021, 8:29

Экспансии способствует и недавно полученный кредит от группы из 18 банков.

«Уралкалий» заручился поддержкой Кремля и намерен воспользоваться кризисом и ужесточением санкций против «Беларуськалия» для захвата белорусской доли мирового рынка, а в будущем — поглотить своего главного конкурента в Беларуси.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, ссылаясь на данные «одной из европейских частных компаний, специализирующейся на корпоративной разведке».

Стало известно, пишет Сивицкий, что за несколько дней до объявления четвертого пакета европейских санкций Д.Мазепин, который является владельцем химической компании «Уралхим» и мажоритарным акционером калийной компании «Уралкалий», получил кредит в размере 1,5 млрд долларов от группы из 18 банков, включая ING Bank, Natixis, Альфа-банк и Сбербанк, который поможет поддержать экспансию бизнеса «Уралкалия».

«Беларуськалий», государственный флагман калийной отрасли страны, на сегодняшний день обеспечивает 20% мирового производства. Санкционные меры против Минска не только являются желанными для «Уралкалия», который надеется увеличить свою долю рынка за счет доли, потерянной «Беларуськалием», или даже выкупить компанию в будущем, но и активно лоббируются усилиями Д.Мазепина как в Европе, так и в Северной Америке. В частности, Д.Мазепин планирует навязать собственные условия белорусской стороне по реэкспорту белорусских калийных удобрений через российских посредников после введения санкций со стороны США.

Правда, американские санкции будут подразумевать и вторичное применение, так что в случае попыток навязать подобные схемы белорусской стороне под санкциями окажется и сам «Уралкалий». Поэтому, скорее всего, на данном этапе это приведет к блокированию и выдавливанию белорусского конкурента с глобальных рынков и перехватом доли «Уралкалием».

После получения кредита, на 50% больше, чем ожидалось (что может свидетельствовать о поставленных Кремлем политических задачах), и с перспективой возможностей расширения в будущем, 23 июня «Уралкалий» и «Уралхим» вышли из Российской ассоциации экспортеров удобрений, заявив о стратегических разногласиях. Этот шаг, по мнению Арсения Сивицкого, стал для компании способом выделиться и начать работать независимо от других компаний сектора, например, заморозив свои экспортные цены. «Уралкалий» при этом опирается на поддержку председателя совета директоров, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, близкого к президенту В.Путину.

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