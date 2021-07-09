Французские военные задействовали писателей-фантастов, чтобы предусмотреть вызовы будущего 9.07.2021, 10:05

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«Красная команда» помогает армии выйти на новый уровень подготовки.

"Министерство вооруженных сил Франции собрало коллектив писателей, чтобы те помогли ему подготовиться к обороне будущего. Объединившись в "Красную команду", они работают над сценариями, в которых армия может оказаться в затруднительном положении", - пишет журналистка Le Monde Рафаэль Рероль (перевод — inopressa.ru).

(...) "Сценарий, озаглавленный "Хроника объявленной культурной смерти", не претендует на звание литературного произведения: на самом деле речь идет о приказе французской армии, выраженном словами и образами группой гражданских писателей, сценаристов, иллюстраторов и графических дизайнеров, некоторые из них хорошо известны в своей области, такие как Лоран Женфор, Ксавье Момежан, DOA, сценарист и колорист Ксавье Дорисон или бельгийский дизайнер и сценограф Франсуа Шуитен. "Красная команда", так ее называют, является результатом новаторского сотрудничества между Министерством вооруженных сил, Парижским университетом наук и литературы (PSL) и десятком или около того авторов (точная цифра не сообщается), в том числе некоторые из них предпочитают оставаться анонимными", - говорится в статье.

"Как и в телесериале, программа находится во втором "сезоне", первый из которых был представлен в декабре 2020 года под названием "Новые пираты". Инициативой руководит Агентство оборонных инноваций (AID), которое находится в ведении генерального представителя по вооружениям и отвечает за координацию инновационных инициатив министерства вооруженных сил. Все держится в секрете, члены "Красной команды" начали свою работу в начале 2020 года. Каждый сезон включает в себя несколько сценариев, лишь небольшая часть из которых будет обнародована",- указывает автор статьи.

(...) "Речь не идет о том, чтобы дать противнику идеи, выявить его слабости, показать ему то, что знает или не знает французская армия. Это говорит о том, что министерство вооруженных сил относится к этому серьезно, оно выделило 2 млн евро на данную операцию, которая продлится в течение четырех сезонов. (...) Официально ни один проект такого масштаба никогда не разрабатывался где-либо еще. Сотрудничество с писателями в жанре научной фантастики имело место в США или Канаде, но в менее обширных и систематических формах. Во Франции министр вооруженных сил Флоранс Парли внимательно следит за работой "Красной команды", и ее "поклонником", по словам представителей программы, является президент Макрон", - пишет Le Monde.

(...) "Следует отметить, что выражение "red team" или "красная команда" было придумано не для этого случая. По мнению Николя Минвьеля, профессора бизнес-школы Audencia и одного из руководителей "Красной команды" от имени PSL, истоки восходят к настольным военным играм, придуманным австрийской армией в XIX веке. "Их форменная одежда была синей, поэтому они заставляли врага играть солдатами в красном", - объясняет Минвьель. С тех пор "redteaming", означающий то, что дружественная группа заставляет играть "злодеев" для проверки устойчивости той или иной организации, распространился на множество областей, включая корпоративную кибербезопасность. Американские военные применяют этот принцип в течение длительного времени, а во французской армии даже есть специальное подразделение Форад, которое несет исключительную ответственность за ускользание от неприятеля", - отмечает автор публикации.

"Таким образом, "Красная команда" выросла на этой почве, но с большим прыжком в будущее. Ее образ действия состоит в том, чтобы разыгрывать, благодаря научной фантастике, ситуации, в которых французская армия может оказаться в затруднительном положении. Не только с точки зрения оборудования, но и с точки зрения ее взаимодействия с обществом, окружающей средой или геополитическим контекстом. Руководящий принцип резюмирует 36-летнгий командир пехотного батальона Жан-Батист Кола, очень активный в области оборонных инноваций: "То, что воображает "Красная команда", должно нас дестабилизировать, напугать, расстроить наши планы, даже поразить нас огнем". Немного пощекотать нервы, чтобы помочь военным сформировать свою стратегию на будущее. Это, конечно, служит в качестве дополнения: вооруженные силы долгое время работали над тем, чтобы предвидеть конфликты, но они делают это в перспективе на 2030-2040 годы ("предсказуемая военная потребность"), тогда как у фантастики есть свобода проецировать дальше. А значит, представить себе такие неприятные сюрпризы, о которых пока никто не подумал. Или то, что на самом деле никто не хочет видеть", - комментирует Рероль.

"Специалисты, изучающие перспективы развития общества, начинают с реальности, чтобы протянуть нить в будущее, - поясняет 53-летний писатель Лоран Женфор, член "Красной команды". - Обрезав эту нить раньше, мы получим свободу не застревать в реальности". Почти всегда это концептуальный разрыв, позволяющий представить себе другой мир. В сезоне 0, посвященном "Новым пиратам", один из сценариев представляет пиратскую нацию, действующую за пределами государственной границы. "Потому что история тоже состоит из этого, - отмечает писатель. - Если бы задумались в 1980 году: "Давайте представим, каким будет 2020 год ", то кто бы подумал об организации "Исламское государство"*?"

"Это парадоксальное организационное упражнение для того, чтобы реагировать на неизвестное будущее, - замечает писатель Ромен Люказо, которому всего 40 лет. - Исходя из принципа "А что, если?" в научной фантастике мы изменяем параметры системы, работая над изменениями правил. Если вы знаете, что будущее будет удивительным, то вы лучше подготовлены, чтобы противостоять неожиданностям". Во втором публичном сценарии 1-го сезона, "Возвышенная дверь снова открывается", сценаристы придумали концепцию "гипер-крепости". Допустим, противник направляет против Франции сверхскоростные ракеты, то есть летящие со скоростью, в 6-24 раза превышающей скорость звука (Россия гордится тем, что у нее есть такие ракеты). Как страна будет защищаться? Авторы утверждают, что путем разработки воздушных щитов, настолько плотных, что они в конечном итоге поглотили бы огромное количество энергии и сделали бы военное движение невозможным. Тогда конфликт превратился бы в позиционную войну, как и во времена укрепленных феодальных замков", - говорится в статье.

"Ценность обращения к неспециалистам в военных вопросах хорошо иллюстрирует Эммануэль Шива, глава Агентства оборонной инициативы AID. "Если вы попросите эксперта по разведке подумать о шпионе будущего, он представит вам шпиона. Но если вы спросите писателя-фантаста, то есть большая вероятность, что он придумает вам что-то другое".

(...) "Конечно, речь идет о свободе творчества, но с одним императивом: оставаться в "конусе правдоподобия", по выражению Седрика Дени-Реми, вице-президента PSL. Другими словами, не переноситься ни в 3000-й год, ни во вторжение маленьких зеленых человечков. И, конечно же, придерживаться сценариев, которые заслуживают доверия с научной-технической, но также и со стратегической точки зрения. Военные должны поверить в то, что они читают, чтобы вдохновиться этим. Отсюда важность повествования и изображения, с тем, чтобы воплотить угрозу, сделать ее ощутимой. Сильное влияние научно-фантастической литературы также объясняет ее исторические "связи" с властью, как объяснил писатель, сценарист и критик Серж Леман, который не является частью "Красной команды", но очень хорошо знает историю научной фантастики. "Герберт Уэллс, автор "Войны миров", представлял себе танки до Первой мировой войны и встречался со Сталиным и Рузвельтом между двумя войнами. В то время его считали своего рода пророком".

(...) "Меры предосторожности кажутся очевидными для всей "Красной команды", а тем более для тех ее членов, которые принадлежат к команде B. В отличие от команды A, которая работает над публичными сценариями, группа B работает в полностью конфиденциальном пространстве. У ее членов есть доступ к секретным документам, к которым они обращаются в охраняемых помещениях министерства вооруженных сил с карандашами и бумагой, предоставленными на месте и контролируемыми офицерами. "Мы начинаем с реальной угрозы, которую армия помогает нам сделать еще более правдоподобной, более тревожной", - поясняет Ксавье Момежан, который принадлежит к обеим командам. В конце концов, их тексты напрямую скреплены печатью секретной защиты и, следовательно, никогда не попадут на глаза общественности (или через столетие, и тогда мы узнаем, воплотилось ли в жизнь то, что они воображали)", - описывает журналистка.

"(...) Французская научно-фантастическая литературная среда, традиционно более левая, придерживается особой позиции. В дебатах с Эммануэлем Шива во время международного фестиваля научной фантастики Utopiales 2019 года, писатель Ален Дамасио высказался против использования "воображаемого творения в военных целях". По его мнению, писатели-фантасты не должны считать, что война будет вечно оставаться центральным вопросом, а должны "работать во имя мира и воображать мир". Такую позицию оспаривает Ромен Люказо: "Для меня речь идет о предоставлении услуг для разработки возможных вариантов будущего. В эти сценарии я вкладываю не свое литературное воображение, а свое творчество. Это совсем другое, и это не ничего не меняет в моей работе в качестве писателя".

(...) "Враждебные реакции ограничены, однако они показывают, что армия заинтересована в улучшении своего имиджа и, прежде всего, в том, чтобы заявить о себе. В частности, самые молодые люди нередко потеряли всякую связь с военными, за исключением случаев, когда они встречают на улице солдат, участвующих в операции "Страж" (Sentinelle). Что бы произошло, если бы завтра нам пришлось защищать территорию Франции? Отсюда интерес к обнародованию некоторых результатов работы "Красной команды". "Мы также строим связь между армией и народом", - считает Жан-Батист Кола, указывая на то, что министерство вооруженных сил хотело "вдохнуть в гражданское общество - исследователей, промышленников, граждан - проблемы завтрашнего дня". По мнению Ромена Люказо, "это обнадеживающий сигнал для французов. армия - это не просто наследие прошлого: она работает в настоящем, имея возможности проецирования. Это разумная сила, способная находить наилучшие ресурсы для подготовки к неопределенному будущему". Между тем, эта программа вызывает большой интерес со стороны других министерств, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и солидарности или иностранных дел, которые просят ознакомиться со сценариями", - резюмирует Рафаэль Рероль.

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