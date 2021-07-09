В Беларуси на складах лежат миллиардные запасы товаров 9 9.07.2021, 12:23

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иллюстрационное фото

В какой области предприятия «заморозили» больше всего оборотки?

Власти обновили информацию о состоянии складских запасов в промышленности. Разбираемся, где предприятия «заморозили» больше всего оборотки, пишут banki24.by.

Складские запасы являются проблемой в том смысле, что выпущенная, но не проданная продукция занимает место на предприятии, а также вымывает оборотные средства.

Ведь пока товар не реализован, за него не поступили деньги. Но затраты на создание продукции компания уже понесла в полной мере, отвлекая на это свободную оборотку.

Ситуация с наличием собственной оборотки в реальном секторе сама по себе далеко не радужная. Основная масса оборотки сконцентрирована в Минске, а некоторые отрасли промышленности полностью лишены собственных оборотных средств.

Поэтому отвлечение оборотки еще и на складские запасы для многих бизнесов может быть смерти подобно.

На 1 июня складские запасы в промышленности составили 5,637 млрд BYN. Эти запасы были эквивалентны 59,6% от среднемесячного объема производства.

В Брестской области сумма складских запасов достигла 733,1 млн BYN, или 73,2% от месячного выпуска промышленности региона. По запасам готовой продукции лидировали предприятия Бреста (248,2 млн BYN) и Барановичей (193,9 млн BYN).

В Витебской области складские запасы составили 561,7 млн BYN, или 41% от месячного производства. Первые места по размеру запасов непроданной продукции занимали предприятия Витебска (304,5 млн BYN) и Оршанского района (130,6 млн BYN).

В Гомельской области складские запасы достигли 507,2 млн BYN, или 22,9% месячного выпуска. Более половины запасов области сконцентрировали компании Гомеля (296,1 млн BYN).

В Гродненской области запасы готовой продукции в промышленности составили 698,4 млн BYN, или 64,3% от месячного производства. Больше всего запасов лежало на складах Гродно (290,9 млн BYN), а также Сморгонского (133,6 млн BYN) и Лидского (97,2 млн BYN) районов.

В Минской области складские запасы достигли 1,502 млрд BYN, что было эквивалентно 93% месячного выпуска. На предприятиях Жодино запасы на отчетную дату составили 362,8 млн BYN, Минского района — 235,5 млн BYN.

В Могилевской области складские запасы составили 442,1 млн BYN, или 55,6% от месячного производства.

В Могилеве запасы готовой продукции достигли 195,8 млн BYN, в Бобруйске — 121 млн BYN. В Минске уровень складских запасов составил 1,193 млрд BYN, или 86,5% месячного выпуска.

Самые крупные запасы лежали на складах в машиностроении (207,1 млн BYN), в пищепроме (175,5 млн BYN), а также в производстве транспортных средств и оборудования (173,1 млн BYN).

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