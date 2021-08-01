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Житель Кобрина пробежал 290 километров за 90 часов без сна

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  • 1.08.2021, 8:21
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Житель Кобрина пробежал 290 километров за 90 часов без сна
Фото Владислава из инстаграма

Белорус решил привлечь внимание к ребенку, которому собирают деньги на лечение.

Парень из Кобрина бежал 90 часов без сна и преодолел расстояние в 290 километров. Все для того, чтобы привлечь внимание к маленькому Роме, который болеет СМА, и собрать деньги для его лечения. О своем забеге парень рассказал в Instagram.

23-летний житель Кобрина Владислав Клундук давно занимается бегом. Чтобы увлечение принесло пользу не только ему, парень решил устроить необычный забег, привлечь к нему внимание и собрать деньги для лечения шестимесячного Ромы с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия).

Владислав решил пробежать без сна из Витебска в Москву, а это расстояние — 580 километров. Парень подсчитал, что на забег уйдет около 79 часов.

27 июля бегун вышел на дистанцию, а сегодня он завершил его. Пробежать задуманное расстояние ему не удалось: за 90 часов он преодолел (где бегом, где шагом) 290 километров. В своем Instagram Владислав написал: «Думал, что буду отвечать на сообщения, слушать музыку и кайфовать, как же я заблуждался… Не учел море нюансов, и расплата была высокой».

Двенадцать часов белорус находился под дождем, от мокрой обуви появились мозоли. На вторые сутки у него начались галлюцинации. После 80 часов забега у Владислава появилась изжога, «голова плохо соображала», поэтому некоторые моменты он не помнит. Однако желаемого он все же добился: привлек внимание людей, которые переводили деньги на счет для лечения маленького Ромы, кто-то подписывался на его страницу.

Кобринец сообщил, что это не последняя его акция, а в будущем он мечтает создать благотворительный фонд, который помогал бы больным детям.

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