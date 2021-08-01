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Белорусы Киева провели акцию в память об убитом Романе Бондаренко

  • 1.08.2021, 21:55
  • 1,360
Белорусы Киева провели акцию в память об убитом Романе Бондаренко
Фото: Радио «Свобода»

1 августа – день рождения Героя Беларуси.

Белорусская диаспора в Киеве в воскресенье, 1 августа, собралась, чтобы вспомнить убитого в прошлом году на площади Перемен минчанина Романа Бондаренко, пишет Радио «Свобода». Именно в этот день, 1 августа, – День рождения Романа. В этом году ему бы исполнилось 32 года.

Роман Бондаренко 11 ноября 2020 года в Минске на площади Перемен был избит и задержан «людьми в штатском», которые срезали бело-красно-белые ленты во дворе; доставлен в РУВД, затем в бессознательном состоянии в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. 12 ноября он умер, несмотря на проведенную операцию.

Последние слова, которые Роман Бондаренко перед смертью написал во дворовый чат, были такие: «Я выхожу». Эта фраза стала одним из лозунгов белорусских протестов.

Фото: Радио «Свобода»
Фото: Радио «Свобода»
Фото: Радио «Свобода»
Фото: Радио «Свобода»
Фото: Радио «Свобода»
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