По ком ударят самые мощные санкции США: полный список 24 10.08.2021, 8:21

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Ограничительные меры против режима Лукашенко впервые применяются так широко.

Президент США Джо Байден утвердил введение новых санкций против режима Лукашенко, говорится на сайте Белого дома. Новые санкции направлены на «блокировку имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Беларуси».

Причиной новых санкций называется фальсификация президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствия — ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение режима и угроза международным гражданским воздушным перевозкам, поскольку это представляет «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Указом Байдена создан правовой механизм для:

блокировки всех государственных или подконтрольных государству активов, до которых могут «дотянуться» США или любой ее гражданин;

блокировки личных активов причастных к репрессиям лиц;

блокировки активов тех, кто будет оказывать помощь репрессивным органам;

блокировки в секторах — оборонка, энергетика, калий, табачка, строительство или транспорт;

Санкции распространяются на максимально широкий круг лиц:

члены правительства,

руководители государственных и подконтрольных государственным организаций,

лица причастные к нарушениям прав и свобод человека, включая свобода слова, собрания, ассоциаций и движений, доступ к прессе,

лица, чьи действия или политика угрожают безопасности или территориальной целостности Беларуси,

лица, причастные к избирательным фальсификациям,

лица, причастные к финансовой, материальной и технологической поддержке указанных выше действий,

лица помогающие обходить санкции.

Блокировка не распространяется на уже подписанные контракты.

Механизм введения санкций такой: список лиц определяет Казначейство (МинФин) по согласованию с Госсекретарем (МИД).

С сегодняшнего дня США замораживают все долларовые активы госучреждений Беларуси, а также все активы госкомпаний Беларуси, которые находятся в американской юрисдикции либо доступны американской системе контроля (валютные активы в долларах США).

В ПЕРСОНАЛЬНОМ списке 23 фамилии:

Алексей Авраменко

Сергей Аземша

Андрей Бунаков

Константин Бычек

Анатолий Васильев

Николай Воробей

Олег Гайдукевич

Дмитрий Гора

Геннадий Давыдько

Глеб Дриль

Небойша Карич

Игорь Кенюх

Владимир Лапырь

Игорь Ляшенко

Алексей Олексин

Андрей Рыбаков

Артем Сикорский

Вячеслав Хоронеко

Леонид Чуро

Дмитрий Шакута

Олег Шандарович

Евгений Шапетько

Дарья Шманай

В списке КОМПАНИЙ значатся:

1. Абсолютбанк

2. «Новая нефтяная компания»

3. Дана Астра

4. Спортивный клуб «Шок»

5. НОК Беларуси

6. Нефтебитумный завод

7. Беларуськалий

8. Гродненская табачная фабрика Неман

9. Белнефтегаз

10. Белказтранс

11. Бремино Групп

12. Дубай Вотер Фронт

13. Интер Тобакко

14. Интерсервис

15. Новая нефтяная компания Восток

16. Эмирейтс Блю Скай

17. Энерго-Оил

18. Следственный комитет Беларуси

19. УВД Гомельской области

20. Dana Holdings Limited (Кипр)

21. Белказтранс Украина (Украина)

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