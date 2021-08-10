Глава СОГГ Литвы: У границы собралось немало мигрантов, белорусские жители недовольны 4 10.08.2021, 9:23

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фото: charter.org

Что происходит на границе Беларуси и Литвы?

Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы генерал Рустам Любаев сказал, что после того как глава МВД Литвы Агне Билотайте приняла решение о возвращении нелегалов в Беларусь, наблюдается активизация белорусских пограничников, сообщает delfi.lt.

Он также сказал, что белорусские жители приграничных районов также недовольны тем, что у границы сосредоточено большое число мигрантов.

По его словам, уже несколько дней наблюдается активизация белорусских пограничников, "Это было замечено вчера с 12 ч., было видно, что у границы концентрируют силы. Это были пограничники, выстроенные на расстоянии 2-3 м друг от друга 2-3, к вечеру их количество снизилось. Что касается ситуации в целом, хочу заметить, что активность возросла, по сравнению с тем, что было до этого, тогда пограничников на белорусской стороне мы почти не видели", – заметил генерал.

Он заметил, что сейчас на всех заставах еще находятся больше 100 нелегалов. Их по мере возможности перевозят в Руднинкай.

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