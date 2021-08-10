«Усидеть на двух стульях не удастся»: в Госдуме РФ предупредили Лукашенко 17 10.08.2021, 10:02

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Диктатор все больше настраивает против себя российский истеблишмент.

Последствия проведенной накануне пресс-конференции Александра Лукашенко еще долго будут резонировать, ведь белорусский правитель в своем почти 8-часовом монологе затронул широкий круг вопросов, сообщает govoritmoskva.ru.

Так, в частности, он высказался о возможности признания Крыма, заявив, что сделает это, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты.

Как заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, посыл Лукашенко «не очень понятный». «Ему следует приехать в Крым», — заявила депутат.

Более жестче выступил ее коллега Руслан Бальбек: «Лукашенко уже нелигитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло».

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