Трамп совсем разорился? 7 10.08.2021, 11:02

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Дональд Трамп

Фото: EPA

Политик просит деньги у своих сторонников с помощью пластиковых карт.

"Трамп продолжает просить деньги у своих сторонников - теперь с помощью пластиковых карт, оформленных в красных и золотых тонах. Орфографические ошибки на карточках фан-клуба его вряд ли беспокоят. Похоже, бывшему президенту нужен каждый доллар: его адвокаты судятся с министерством юстиции и отказываются передавать Конгрессу налоговые декларации Трампа. Судебная тяжба может продлиться несколько месяцев и будет дорогостоящей", - пишет немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"Мы будем бороться до последнего" - с такими словами адвокаты Дональда Трампа на этой неделе объявили войну министерству юстиции. (...) Даже спустя семь месяцев после ухода из Белого дома Трамп все еще твердо намерен держать свои налоговые документы в тайне. За последние 50 лет Трамп - единственный глава правительства США, который не обнародовал свои налоговые декларации", - отмечает издание.

"Тем временем Трамп продолжает просить деньги у своих сторонников. В его последнем призыве к пожертвованиям избиратели получили возможность поучаствовать в определении дизайна красно-золотой пластиковой карты фан-клуба Трампа. В эффектной рекламе, разосланной по электронной почте, ссылка автоматически ведет сторонников к запросу на пожертвование на сайте Трампа", - передает журналистка Сандра Уорд.

"Патриоты всей страны будут носить именно такую карту, которую ты выберешь здесь, - обещает Трамп в электронном письме, обращаясь напрямую к своим сторонникам. - Я доверяю тебе этот выбор". Предлагается четыре варианта дизайна: все версии пластиковой карты имеют темно-красный фон и золотые буквы с именем Трампа. На одной из четырех карт противники Трампа сразу же обнаружили орфографическую ошибку: в слове official не хватало буквы "i".

"Этой акцией, по словам Трампа, он хочет дать своим самым преданным поклонникам еще один шанс выразить свою полную поддержку его движению "Спасти Америку". Его команда пока не смогла объяснить, какие именно права членские карточки дают их владельцам. Уже на предыдущей неделе бывший президент продавал на своем сайте фотографии самого себя с автографом за 45 долларов. Его сторонники рады платить за них и горячо надеются на его переизбрание в 2024 году", - говорится в статье.

"Трамп абсолютно уверен, что выиграл последние выборы", - сказал журналист Майкл Вулф в интервью новостному журналу Insider. (...) В своей последней книге "Обвал: последние дни президентства Трампа" Вулф также описывает, как Дональд и Мелания ужинают в ресторане резиденции Мар-а-Лаго, в основном молча и всегда отдельно от других гостей: "Как только они входят на террасу ресторана, все начинают аплодировать. Но потом на них смотрят скорее как на животных в зоопарке". Кроме редких ужинов, пару теперь редко можно увидеть вместе. Говорят, что Мелания предпочитает проводить время с сыном Бэрроном, своими родителями и сестрой Инес", - пишет Focus.

"По данным Celebrity Net Worth, ее личное состояние оценивается в 50 млн долларов. 2,9 млн из них приходится на компенсацию, выплаченную ей таблоидом Daily Mail. Газета некогда сообщила, что Мелания работала в эскорт-услугах, и была вынуждена извиниться за публикацию после судебного иска Трампа. Кроме того, расследование информационного агентства Associated Press показало, что в 2017 году, будучи первой леди, Мелания все еще входила в совет директоров своей компании Melania Marks Accessories и получала ежегодное вознаграждение в размере до 50 тыс. долларов. (...) В 2010 году она продавала аксессуары на QVC - американском телеканале, на котором и ее муж рекламировал свои стейки, которые он провозгласил "лучшими в мире".

"Стейки Трампа стоили от 199 до 999 долларов (покупатели получали два стейка рибай, два филе-миньона и двенадцать бургеров) и вызвали мало интереса. Спустя всего несколько месяцев, в 2014 году, они снова были сняты с продажи. Но даже самые суровые критики Трампа знают: он оптимист - и твердо убежден в успехе своего нового бизнеса с пластиковыми картами", - пишет Focus.

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