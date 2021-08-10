Взгляд из Москвы: Кремль согласен, что Лукашенко должен уйти, и будет на этом настаивать 12 10.08.2021, 12:12

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Фото: ТАСС

В руководстве РФ ждут сигнала от серьезных людей с погонами?

Российский политолог, заместитель редактора carnegie.ru (Московский центр Карнеги) Максим Саморуков рассказал «Салідарнасці», что Кремль не считает Лукашенко единственно приемлемым руководителем в Беларуси:

— Я не думаю, что Кремль считает Лукашенко единственным приемлемым для себя лидером Беларуси. Даже предполагаю, что Кремль тоже согласен, что в обозримом будущем Лукашенко должен уйти, и будет на этом, возможно, настаивать.

Кремль очень не любит разговаривать с улицей, вообще не любит улицу. А вот если бы серьезные люди, с постами, а еще лучше в погонах, могли бы объяснить Москве: вы знаете, ну всех достал Лукашенко, давайте как-то уже решать вопрос... Вот тогда бы что-то могло случиться.

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