Странности Олимпиады 4 Иван Беляев, «Радио Свобода»

10.08.2021, 12:19

4,266

Чем надолго запомнятся Игры в Токио.

Завершилась одна из самых необычных Олимпиад нашего времени. Отложенная на год, проведенная практически без зрителей и вопреки мнению большинства японцев, с резко упавшей телевизионной аудиторией – странная Олимпиада в Токио и правда может считаться во многом неудачной.

Однако я с легким скепсисом отношусь к рассказам о скорой гибели олимпийского движения, заполнившим соцсети уже в первые дни только что завершившихся Игр. Организаторы следующей летней Олимпиады (она пройдет в Париже) наверняка сделают все для того, чтобы она прошла лучше токийской, а летняя Олимпиада 2028 года состоится в Лос-Анджелесе; зная умение американцев "продавать" спорт, рискну предположить, что она еще побьет какой-нибудь рекорд по посещаемости или просмотрам.

Так или иначе, в Токио тоже были яркие и запоминающиеся моменты. У всех они свои, а вот моя десятка!

1. Первая медаль Туркменистана

Полина Гурьева

Ну и что, спросит кто-то? Но, по-моему, это очень интересно. Спорт в Советском Союзе был развит настолько, что после крушения СССР олимпийские медали появились у всех стран, и только у Туркменистана в таблице оставался круглый ноль до 2021 года. Видимо, это многое говорит о самом характере туркменского государства. Но ноль превратился в единицу хотя бы в графе "серебро", а принесла это серебро штангистка Полина Гурьева.

2. Золото Бермудских островов

Журналисты и болельщики придирчиво изучают таблицу медалей (кстати, все они неофициальные, как их ни составляй, не забывайте об этом). Но есть рекорды, которые, честно говоря, поинтереснее десятков медалей сборных США или Китая. Героиня Токио – триатлонистка Флора Даффи, которая принесла золотую медаль Бермудским островам (население около семидесяти тысяч человек). Теперь Бермуды – это самая маленькая по населению территория мира, имеющая олимпийское золото, и список стран, готовых побороться за этот рекорд, не так-то велик.

3. Провал Лорел Хаббард

Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард

Это один из самых спорных со спортивной точки зрения эпизодов токийской Олимпиады. Лорел Хаббард занималась тяжелой атлетикой в юности, еще будучи мужчиной, в 2012 году сменила пол, спустя несколько лет начала снова профессионально заниматься штангой, добилась успехов на нескольких женских турнирах, конечно же, всякий раз под шквалом критики. Наконец, квалифицировалась на Олимпиаду, где провалилась.

Участие трансгендеров в большом спорте по-прежнему оставляет много вопросов. Есть много вполне разумных аргументов в пользу того, что человек, который был биологическим мужчиной, сохраняет атлетические преимущества и после смены пола. В то же время очень неприятны личные нападки на Хаббард – если почитать российские СМИ и блоги до ее выступления и сразу после, то можно подумать, что последние лет десять ее жизни – это одна большая многоходовка, направленная на то, чтобы нечестным образом стать чемпионкой. Конечно же, это не так.

4. Бег от Лукашенко

Кристина Тимановская

У сборной Беларуси одна золотая медаль, но еще одну, неофициальную, конечно, завоевала бегунья Кристина Тимановская – "по бегу от Лукашенко". Потрясающе, конечно, то, что белорусские чиновники сумели сделать политическую эмигрантку из совершенно аполитичной спортсменки, которая никак не критиковала режим, но в критический для себя момент все же поняла, в какой стране живет.

5. "Бело-красно-белое" трико

Ванесса Колодинская (справа)

Люди, живущие при диктатуре, часто ищут даже завуалированные намеки на фронду. Некоторым белорусским болельщикам показалось, что такой завуалированный намек – красно-белая часть трико Ванессы Колодинской, завоевавшей бронзовую медаль в вольной борьбе. Потом нашелся и еще один: во время награждения Колодинская показала сердечко, напомнившее о протестах 2020 года.

6. Разделенное золото

Джанмарко Тамбери и Мутаз Эсса Баршим

Итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Эсса Баршим из Катара использовали одинаковое количество попыток и взяли одинаковую высоту, 237 сантиметров. Оба имели право прыгнуть еще раз или же разделить золото, что они, кажется, с большим удовольствием и сделали, радостно обнявшись перед камерами. Занятно, что такой же результат показал белорусский прыгун Максим Недосеков, но он использовал большее количество попыток и, согласно правилам, получил лишь бронзу.

7. Чемпионский гопак

Жан Беленюк

У сборной Украины тоже одна золотая медаль, но точно есть что вспомнить. Жан Беленюк, который в Рио-де-Жанейро стал серебряным призером в греко-римской борьбе, а между Олимпиадами успел избраться в Верховную раду от партии "Слуга народа", завернулся в национальный флаг и сплясал гопак. Потом Беленюк рассказал, что в детстве ходил в кружок украинских народных танцев, но его оттуда выгнали.

8. Упавшая лента

Линой Ашрам

Один из самых неприятных моментов Олимпиады. Одной части российской аудитории показалось, что россиянку Арину Аверину на соревнованиях по художественной гимнастике засудили в пользу израильтянки Линой Ашрам, уронившей ленту во время выступления и поэтому, как сочли многие, недостойной победы. Другая часть (я принадлежу именно к ней) содрогнулась от безобразной истерики, в которую в конечном счете вылилось недовольство судьями.

9. Вместе на пьедестале

Одна из главных звезд российской сборной, прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла золото; украинка Ярослава Магучих – бронзу. На церемонии награждения они сфотографировались вместе, завернувшись во флаги, правда, у Ласицкене вместо российского национального – флаг олимпийского комитета. Фото было воспринято неоднозначно: одни хвалят спортсменок за открытость и дружелюбие, другие, наоборот, критиковали за беспринципность и отсутствие патриотизма. Впрочем, мэр родного Ярославе Днепра – за Ярославу.

10. "Мы это сделали"

Чемпион Рио-2016 и мировой рекордсмен в толкании ядра Райан Краузер поставил новый олимпийский рекорд и совершенно заслуженно взял свое второе золото. Короткая записка, которую Краузер показал всему миру после победы, посвящена деду спортсмена. Он скончался всего за неделю до Олимпиады. Такой вот красивый, трогательный жест. Хотелось бы, чтобы доброты, сочувствия, дружбы, открытости в спорте было больше, а грязи, интриг и политиканства – меньше.

Иван Беляев, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».