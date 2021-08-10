Правительство Польши выделит на строительство дорог более 63 миллиардов евро 1 10.08.2021, 15:07

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Фото: charter97.org

Это означает новые возможности для предприятий и развития регионов.

До 2030 года правительство Польши выделит на строительство дорог более 290 млрд злотых (почти 63,5 млрд евро). Таковы положения соответствующего правительственного плана, который представил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает «Польское радио».

«Это означает новые возможности для вовлечения предприятий и развития регионов. Стоит отметить, что эта программа в значительной степени опирается на государственные финансовые ресурсы. Мы очень благодарны за средства из ЕС, но в данном случае более 80% всех расходов покроют средства из государственного бюджета», - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что одной из приоритетных задач представленного плана является увеличение пропускной способности крупнейших автомагистралей.

Презентация правительственного плана по строительству дорог до 2030 года совпала во времени с открытием участка дороги S61 via Baltica протяженностью 34 км.

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