Дамоклов меч иранского формата 1 11.08.2021, 8:35

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Что нужно знать о новых санкциях против режима Лукашенко.

США, Великобритания и Канада 9 августа объявили о введении против режима Александра Лукашенко новых санкций, включая экономические.

«Белсат» разобрался, какие пункты новых ограничений могут быть наиболее чувствительными для властей.

Новые санкции США, Британии и Канады – это самые масштабные за все время ограничения со стороны этих стран в отношении официального Минска. Но эффективность санкционных пакетов будет разной. Например, Канада вводит секторальные ограничения, но эффект от них не может быть значительным из-за низкого уровня торговых связей двух стран: по официальным данным, в прошлом году торговый оборот Канады и Беларуси составил лишь $ 47,9 млн. Другое дело – ограничения со стороны США, связанные с принципом вторичных санкций (имеется в виду наказание контрагентов из третьих стран).

Ставка на вторичные санкции

Президент США Джо Байден 9 августа подписал исполнительный приказ (executive order), который расширяет сферу действия приказа от 16 июня 2006 года («Блокировка собственности некоторых лиц, подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси»). Как следует из заявлений Белого дома, указ Байдена дает Минфину широкие полномочия относительно введения санкций в отношении физических и юридических лиц, работающих в различных секторах экономики – энергетика, калийная и табачная сферы, оборонительный, строительный, транспортный и другие сектора. Любое сотрудничество с компаниями, включенными в «черный список», запрещается, как и любые действия с целью обхода санкций. Фактически указ Байдена определяет принципы выработки и реализации санкций (в том числе вторичных) сейчас и на будущее.

Сейчас госпредприятия и близкий к режиму Лукашенко бизнес ожидают всеобъемлющие секторальные санкции «иранского формата». Это значит, что любая компания, которая будет сотрудничать с госбанками, государственными бизнесами или госучреждениями Беларуси, автоматически попадет в санкционные списки США. Этот механизм, в частности, может лишить госкомпании и близкий к режиму бизнес возможности получать кредиты из российских банков, которые не захотят идти на такие риски.

Ключевое отличие нынешних санкций от предыдущих заключается в том, что ранее компаниям из третьих стран не запрещалось вести бизнес с белорусскими компаниями, попавшими под американские ограничения. Но указ Байдена принципиально меняет ситуацию.

«Сейчас над партнерами белорусских предприятий, попавших под санкции, будет висеть дамоклов меч финансового наказания – где бы они ни находились и в какой бы валюте ни рассчитывались», – отмечает глава НАУ Павел Латушко.

Удар по калию

Параллельно с указом Байдена Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, куда вошли 23 человека и 21 компания. Включение некоторых физических и юридических лиц в этот список выглядит скорее как символический шаг (например, санкции против спортивного клуба «Шок» Дмитрия Шакуты), однако есть там и принципиально важные для существования режима кампании. Среди них – ОАО «Беларуськалий».

Ограничения против «Беларуськалия» могут иметь серьезный эффект прежде всего в контексте вторичных санкций в «иранском формате», так как США не являются крупным покупателем белорусского калия. Доля США в калийном экспорте Беларуси в 2020 году составила лишь 4,19 % ($ 100,9 млн). Зато позиция Вашингтона может привести к тому, что сотрудничество с «Беларуськалием» прекратят кампании из третьих стран.

Американские санкции усиливают эффект секторальных санкций ЕС, под которые в июне попала вся калийная отрасль – правда, с некоторыми исключениями в плане номенклатуры товаров и оговорками относительно сроков. В частности, санкции Евросоюза не затрагивают контракты, заключенные до 25 июня 2021 года, или дополнительные соглашения, необходимые для исполнения предварительных контрактов.

В санкциях США относительно «Беларуськалия» тоже есть оговорка: американская сторона дает срок в 120 дней на прекращение всех отношений с госкомпанией. Но это единственная отсрочка во всем санкционном пакете: все остальные санкции вступают в силу немедленно.

Интересно, что в санкционном списке при этом нет «Белорусской калийной компании» – монопольного трейдера, через которого «Беларуськалий» экспортирует свою продукцию. Однако бывший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О’Тул отметил в интервью РБК, что по стандартной американской практике экспортируемая калийная продукция все равно будет считаться имуществом «Беларуськалия» и поэтому БКК торговать ей не сможет.

«Кошельки Лукашенко« под санкциями

Под санкции попали бизнесмены Николай Воробей и Алексей Олексин, которых американская сторона называет «кошельками Лукашенко», а также подконтрольные им компании. При этом речь идет в том числе о компаниях, собственниками которых формально бизнесмены не являются.

Например, Алексей Олексин, остерегаясь западных санкций, еще в январе 2021 года переписал свои ключевые активы («Энерго-Оил» и «Белнефтегаз») на сыновей – Виталия и Дмитрия. Однако эти компании все равно попали в «черный список» – таким образом, схема обхода санкций здесь не сработала.

Именно на компанию «Энерго-Оил» завязан бизнес Олексина в сфере торговли табаком, где олигарх получил беспрецедентные льготы от режима Лукашенко. В частности, «Энерго-Оил» является эксклюзивным дистрибьютором продукции Гродненской табачной фабрики «Неман», которая также попала под санкции США. По данным Минфина США, этот завод – «главный источник нелегальных сигарет в Европе».

Перепись бизнеса на других лиц не спасло и Николая Воробья. В декабре 2020 года он оформил базовый актив – ООО «Красный Бор» – своим топ-менеджерам. Именно на «Красный Бор» завязан крупнейший частный белорусский нефтетрейдер «Интерсевис», ЗАО «Абсолютбанк», «Нефтебитумный завод» и спецэкспортер нефтепродуктов «Новая нефтяная компания» (ННК). Все четыре актива (плюс «дочка» ННК в России) попали под американские санкции.

Также в «черный список» включен «БелКазТранс» и «БелКазТранс Украина» (последняя компания записана на сына олигарха). На эти фирмы был завязан транзит угля, а также поставки в Украину российских нефтепродуктов в обход тамошних санкций.

Санкции были введены и против компании «Бремино Групп», которая занимается развитием промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша». Из-за непрозрачности проекта и различных привилегий, полученных от государства, СМИ называют этот комплекс «Оршанским оффшором». Вместе с Воробьем и Олексиным совладельцем компании является Александр Зайцев, но его в санкционном списке США нет.

Отметим, что ранее против Воробья и Олексина были введены санкции ЕС, поэтому сейчас эти бизнесмены полностью лишились возможности легально вести бизнес на Западе.

Под санкции попал и бизнес братьев Каричей – сербских олигархов, которые много лет дружат с Лукашенко, получают от него различные льготы для своего бизнеса и являются одними из главных застройщиков Минска.

В «черный список» включили старшего сына Боголюба Карича – Небойшу Карича. Под ограничения попали зарегистрированная на Кипре «Dana Holdings Limited» (базовый актив Каричей), а также зарегистрированные в Беларуси фирмы «Dana Astra», «Emirates Blue Sky» и «Dubai Water Front». Известно, что в компании «Dana Astra» на одной из руководящих должностей работает жена Виктора Лукашенко Лилия, а в ТЦ Dana Mall размещается ее галерея «Арт Хаос».

Великобритания: окно в Европу закрывается

Великобритания 9 августа ввела против режима Лукашенко секторальные санкции, которые в основном повторяют секторальные санкции ЕС, введенные в июне.

Как и Брюссель, Лондон вводит ограничения относительно сектора нефтепродуктов, калия, доступа к финансовому и банковскому рынку, а также товаров, используемых в производстве сигарет. Правда, из заявления британского правительства неясно, идет ли речь о стопроцентной синхронизации санкционной политики. Дело в том, что секторальные санкции Евросоюза имели определенные особенности (например, не все виды калийных удобрений попали под запрет).

Европа вообще не является главным рынком для продажи белорусского калия – основными покупателями считаются Бразилия, Китай, Индия и Индонезия. В прошлом году на страны ЕС пришлось лишь 8 % от калийного экспорта, а на Британию – вообще мизерные 0,01 %.

Совсем другая ситуация с нефтепродуктами, ведь Великобритания – один из главных клиентов Беларуси в этой области. В прошлом году Беларусь экспортировала в Британию нефтепродуктов на более чем $ 720 млн. По данным Белстата, за 11 месяцев 2020 года в целом по ЕС и Британию было экспортировано около 4 млн тонн нефтепродуктов – это более половины всего объема экспорта в отрасли.

Правда, здесь присутствует статистическая аномалия: РБК отмечает, что согласно базе Comtrade в прошлом году Британия импортировала белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений суммарно лишь на $ 0,33 млн. Дело в том, что в Британии находится представительство Белорусской нефтяной компании, которая и экспортирует нефтепродукты из Беларуси. То есть Британия – это в первую очередь перевалочный пункт для белорусских нефтепродуктов, а не рынок как таковой. Однако в любом случае сейчас это экспортное окно закрывается.

Важным пунктом британских санкций стали ограничения против друга Лукашенко, российского олигарха Михаила Гуцериева, который в июне попал под санкции ЕС. Клан Гуцериева владеет активами и имуществом на территории Британии. В частности, в Лондоне зарегистрирована компания GCM Global Energy PLC, которая является совладельцем белорусского предприятия «Славкалий», которое строит Нежинский комбинат. Ранее собственником GCM Global Energy PLC был сам Михаил Гуцериев, но после введения в июне санкций ЕС он передал свой пакет акций британской компании младшему брату – Саиту-Саламу.

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