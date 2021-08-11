Задержан секретарь БХД Денис Садовский 3 11.08.2021, 13:37

7,898

Денис Садовский

фото: ЕВРОРАДИО

Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь.

Сегодня утром был задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.

Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь. Местонахождение политика неизвестно.

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Татьяна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».