Задержан секретарь БХД Денис Садовский

Задержан секретарь БХД Денис Садовский3
- 11.08.2021, 13:37
- 7,898
Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь.
Сегодня утром был задержан ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена Татьяна Усинович.
Его задержали, когда он собирался везти в больницу дочь. Местонахождение политика неизвестно.
«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его с дочерью к больнице на анализы и обратно. Связь с ним пропала. Виолетта поднялась домой одна, машина стоит около дома», — написала Татьяна.