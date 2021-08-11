В КНДР начали транслировать Олимпиаду после ее окончания 11.08.2021, 15:00

Трансляция прошла без комментариев и в низком качестве.

Государственное телевидение КНДР 10 августа начало транслировать Олимпиаду в Токио, несмотря на то, что 8 августа состоялась церемония закрытия Игр.

Как сообщает издание nknews.org, KCTV на протяжении 70 минут показывало футбольный матч женских сборных Великобритании и Чили.

Трансляция прошла без комментариев и в низком качестве, что вызвало вопросы о том, как была получена запись.

Лишенные доступа к интернету и международным телеканалам жители Северной Кореи впервые получили возможность наблюдать за событиями Олимпиады.

В КНДР есть еще один цифровой спортивный канал, который, возможно, показывал Игры, но он не является широко доступным для населения и недоступен за рубежом.

Для КНДР это типичная ситуация, когда жители лишены возможности наблюдать за Олимпиадой или другими крупными международными соревнованиями, которые могут показать по государственному телеканалу KCTV через несколько недель или даже лет после их завершения.

Сборная Северной Кореи отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии COVID-19.

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