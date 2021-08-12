Greenpeace: В Сибири сгорело пол-Германии 12 12.08.2021, 9:59

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Площадь лесных пожаров в РФ идет к абсолютному рекорду.

Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает увеличиваться и идет к тому, чтобы установить абсолютный рекорд за все время доступной статистики.

По данным Greenpeace Russia, с начала года по 10 августа площадь, пройденная огнем, достигла 16,451 млн гектаров, или 164,5 тысячи квадратных километров.

В пепел превратились лесные массивы на территории, которая могла бы уместить всю Грецию (131,9 тысячи кв км), четыре Дании (43 тысячи кв км) или половину ФРГ (357 тысяч кв км).

Только за прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась на 0,4 млн гектаров, охватив пространство, равное Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым (0,26 и 0,14 млн га соответственно).

Зоной бедствия остается Якутия, где действуют 323 пожара, самый крупный из которых растянулся на 1,3 млн гектаров и практически сравнялся по площади с Калининградской областью (1,5 млн га).

Резкое ухудшение ситуации принес август, с начала которого зона пожаров, признанных нецелесообразными к тушению, выросла в 2,5 раза, окутав едким дымом больше тысячи населенных пунктов и сделав Якутию крупнейшим в мире источником выбросов углекислого и угарного газа.

«2021 год уже занял второе место с начала века по общей площади, пройденной лесными пожарами. Пожары крупнее были только в 2012 году, но при нынешней динамике роста площадей и этот рекорд может быть побит», - предупреждает Greenpeace.

Растянувшись от Монголии до Северного полюса, дым сибирских пожаров окутал мглой небо городах от Якутска до Новосибирска. В Красноярске аэропорт которого третий день подряд вынужден задерживать и отменять рейсы - в среднем по 30 в день.

В основном проблемы возникают утром, когда смог становится наиболее густым. К вечеру же все рейсы выполняются, сообщил представитель пресс-службы аэропорта Красноярска Дмитрий Тронин. Аналогичная ситуация в Братске и Иркутске, где из-за смога прибывающие самолеты направляют в Читу или Улан-Удэ, пишет taiga.info.

В Красноярском крае и Приангарье в зону задымления попали почти 1,4 тысячи населенных пунктов. В Иркутской области смог накрыл 713 поселений на территории 20 районов и девяти городских округов.

«В ближайшие дни задымление сохранится», - предупредили в среду в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«В целом ситуацию мы держим под контролем», - заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 августа. С тех пор площадь возгораний в регионе выросла до 111 тысяч гектаров.

В Якутии пожары угрожают четырем населенным пунктам в Горном и Намском районах - Фрунзе, Тастах, Кебекен и Улу-Сысы, сообщил глава республики Айсен Николаев.

В тушении задействованы свыше 4 тысяч человек и 632 единицы техники, но ситуацию осложняет сильный ветер, который за минувшие выходные растянул фронт огня более чем на 40 км.

Большую часть, впрочем, власти не тушат - огонь бушует в так называемых «зонах контроля», где по действующему законодательству можно не бороться с пожарами из-за экономической нецелесообразности.

Большинство пожаров этого года возникло на вырубках, причем речь идет не о «черных лесорубах», а об обычных, легальных лесозаготовках, пишет Greenpeace.

«Лесозаготовителям выгоднее сжечь остатки срубленного леса, чем очищать лесосеку другими способами или перерабатывать эти отходы, - считают экологи из волонтёрского общественного объединения «Люди леса». - Жгут с нарушениями - в неподходящее время, не соблюдая правила пожарной безопасности. Пожары часто уходят с лесосек на огромные площади и потом горят до осени».

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