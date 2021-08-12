Сегодня ночью над Беларусью пройдет «звездный дождь» 12.08.2021, 15:05

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Фото: Zerkalo.io

Как его можно увидеть?

В ночь с 12 на 13 августа своего пика достигнет метеорный поток Персеиды: в это время на небе можно наблюдать 1−2 метеора в минуту. Активнее всего поток станет сегодня около полуночи, однако увидеть треки от сгорающих в атмосфере частиц кометы можно будет еще на протяжении нескольких дней. Синоптики прогнозируют, что в Беларуси в ближайшие дни будет не очень облачно, а это значит, что при определенной доле везения можно увидеть Персеиды во всей красе. Zerkalo.io рассказывает, как это сделать.

Что это за явление?

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно можно наблюдать, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, выброшенные кометой в космос, попадают в атмосферу на огромной скорости и сгорают в ней, образуя «звездный дождь».

Персеиды можно наблюдать на протяжении целого месяца: с конца июля по конец августа, но действительно ярким и заметным это явление становится в середине августа, когда количество частиц, попадающих в земную атмосферу, максимальное.

Что нужно, чтобы увидеть Персеиды?

Во-первых, хорошая погода. На затянутом облаками небе, к сожалению, увидеть что-то вряд ли получится. Во-вторых, минимальное освещение. Для наблюдения за метеорами рекомендуется отъезжать на некоторое расстояние от крупных населенных пунктов, в случае с большими городами лучше всего удалиться на несколько десятков километров. Чем меньше источников света будет находиться рядом с вами, тем лучше.

Специальное оборудование для наблюдения не нужно: Персеиды видно невооруженным глазом.

Сфотографировать явление можно, но для этого нужна камера со светочувствительной матрицей и штатив, а еще — умение снимать с высокой выдержкой.

Куда смотреть?

Персеиды названы в честь созвездия Персея. На его границе находится так называемый радиант Персеид — область, из которой в разных направлениях «вылетают» метеоры. Если вы не знаете, как найти это созвездие, можно воспользоваться несколькими вариантами:

Самый простой вариант — установить на смартфон специальное приложение, которое поможет сориентироваться на небе. Здесь вариант для iOS, а здесь — для Android. Запустите приложение и найдите на небе созвездие Персея — рядом с ним и будет радиант.

Если планируете наблюдать Персеиды вечером, воспользуйтесь обычным компасом (специальное приложение также можно установить на смартфон). В это время созвездие Персея находится относительно низко над горизонтом на северо-востоке. Ближе к утру созвездие будет перемещаться выше по звездному небу.

Помочь найти созвездие Персея могут другие, более известные точки на звездном небе. Если вы легко находите созвездие Большой Медведицы, можете оттолкнуться от него. Мысленно проведите вертикальную линию «вверх» от крайнего сегмента ковша и отсчитайте его длину примерно пять раз — так вы найдете Полярную звезду (она находится на окончании созвездия Малой Медведицы). Затем поверните на 90° направо и еще раз отмерьте примерно такое же расстояние — вы окажетесь в радианте Персеид.

Если предыдущие способы не подходят, можете просто найти на небе известное и яркое созвездие, которое находится рядом с радиантом — Кассиопею. Отыскать его легко, так как оно похоже на латинскую букву «W». У левого края этой «буквы» и находится искомая точка.

Если сегодня не успею, нужно ждать еще год?

Нет, метеорный поток будет оставаться заметным (но не таким массовым) примерно до 20 августа.

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