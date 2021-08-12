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Власти признались, что аналог «Спутника V» сделать в Беларуси не удалось

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  • 12.08.2021, 16:37
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Власти признались, что аналог «Спутника V» сделать в Беларуси не удалось

Что в итоге вышло?

В Беларуси не удалось сделать аналог российской вакцины "Спутник V". Об этом руководитель администрации Лукашенко Александр Косинец сказал диктатору, сообщает пресс-служба последнего.

Косинец объяснил, что здесь будет производиться в больших объемах инактивированная вакцина. Лукашенко поинтересовался:

— Инактивированная — это не та, что в России?

— Нет, Александр Григорьевич, тот не получился вариант. Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии получил культуру клеток, получил аденовирус первого введения, второго — не смогли…

Стоит отметить, что по принципу инактивированной ("убитой") вакцины действуют китайские антиковидные препараты, которые применяют в Беларуси. Антитела, которые вырабатываются после такой вакцины, исчезают быстрее.

Российский "Спутник V" разработан на основе аденовируса, который "транспортирует" в клетки человека отдельный ген (белка S) коронавируса.

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