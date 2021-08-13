Эксперт: Нацбанк Беларуси не сможет управлять своими долларовыми активами 1 13.08.2021, 9:04

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Последствия американских санкций могут быть самыми серьезными.

США, Канада и Великобритания 9 августа расширили санкции в отношении официального Минска. В дополнение к ним президент США Джо Байден подписал указ, который дает возможность американским госорганам достаточно быстро принять решение об их вводе в отношении возможных «кандидатов».

Executive order (указ, который 9 августа подписал Джо Байден. — прим.ред.) — что это за документ и какие полномочия имеет?

Экономист Катерина Борнукова рассказала zerkalo.io, что указ президента США — это рамочный документ, который обрисовывает возможности санкций. Подразумевается, что в будущем их может наложить американское министерство финансов либо другие госорганы.

— Фактически называется круг лиц, который может попасть по решению министерства под санкции. Отмечается и их характер: какие действия для перечисленных «кандидатов» будут запрещены, а какие разрешены. Указ просто дает возможность американским госорганам быстро принять решение об их вводе.

К примеру, президент считает, что на какой-то перечень юридических и физических лиц можно накладывать санкции. Отдельно выделен Нацбанк. Все будет зависеть от решения минфина США, — считает Борнукова.

По словам Катерины Борнуковой, точного срока, в течение которого могут быть введены санкции, нет. Ориентир — полгода, но затянуть принятие решения могут и на более долгий период.

— Мне кажется, что отчасти этот указ — сигнал белорусским властям. Возможно, он играет роль предохранителя от каких-то их резких движений. Упоминание Нацбанка — намек: смотрите, что мы вообще можем сделать. Если Нацбанк окажется в списке санкций, это будет означать, что он не сможет управлять своими долларовыми активами. А это уже серьезно.

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