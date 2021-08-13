Три удара по «Северному потоку-2» 1 Дэниел Фрид, Atlantic Council

13.08.2021, 9:17

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Что США и Германия могут сделать для Украины.

Даже после того как 21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, направленное на ослабление значительной озабоченности по поводу газопровода Северный поток-2, проект продолжает будоражить оппозицию в Вашингтоне и по всей Европе — и причины тому ясны.

На протяжении многих лет президент России Владимир Путин использовал природный газ как политическое оружие, особенно против Украины. Северный поток-2, похоже, нацелен на усиление этого орудия воздействия. На Петербургском международном экономическом форуме в июне Путин лично угрожал сократить транзит газа через Украину, если Киев не продемонстрирует наличие «доброй воли». Между тем Газпром, владелец трубопровода, сокращает поставки газа в Европу, что приводит к росту цен и намекает, что дефицит поставок смягчится только тогда, когда Северный поток-2 будет полностью пригоден к эксплуатации.

Неудивительно, что украинцы, поляки, многие немцы, большинство членов Европейского парламента, многие официальные лица по всему Европейскому союзу, и значительное большинство часто разделенного Конгресса США остаются в оппозиции к проекту. Вот почему Германия и Соединенные Штаты должны усердно и быстро работать, чтобы выполнить обязательства, которые они изложили в своем совместном заявлении, чтобы противостоять использованию Россией энергоносителя как оружия. Германии и США теперь самим нести ответственность за последствия, если проект будет поощрять Путина к продолжению запугивания Украины или других европейских стран с помощью энергоносителей или другими средствами.

Такие политические документы, как совместное заявление, сопряжены как с рисками, так и с возможностями. В худшем случае они служат прикрытием для бездействия. Но в лучшем — могут мобилизовать правительства для решения проблем. Этот документ стал большим шагом для Германии, чей президент в начале этого года по-прежнему утверждал, что трубопровод является стратегическим мостом в Москву. Если Берлин и Вашингтон говорили всерьез, их заявление могло бы послужить платформой для устранения, по крайней мере частичного, рисков Северного потока-2 и помешать победе Путина, которой опасаются многие критики.

Вот что они должны сделать, основываясь на положениях совместного заявления:

1. Развивать приверженность Германии мерам, включая санкции, направленным против российского экспортного потенциала в Европе в энергетическом секторе или других экономически значимых секторах, если Россия использует энергоносители как оружие или иным образом усилит свою агрессию против Украины.

Регулирование российского экспорта является новым и потенциально важным шагом. Реализовать его может быть сложно: Россия экспортирует нефть, газ и другое сырье в Европу— и в США, где Россия является основным источником сырой нефти, и быстрые ограничения могут вызвать сложности. Однако формулировка «экспортный потенциал» может включать в себя набор новых, изощренных санкций, например, блокирование определенных инвестиций или доступа к технологиям в попытке ограничить российский экспортный потенциал. В любом случае США, Германии, ЕС и ключевым странам-членам ЕС необходимо быстро провести консультации и подготовить способы осуществления этого положения. США и Германия должны договориться о черте, преступив которую Россия активизирует свою агрессию против Украины и использует энергоносители как оружие. Чем она сильнее, тем сильнее сдерживающий фактор обязательств Германии. Соединенные Штаты и Германия не могут позволить себе ждать, пока Путин предпримет шаги по подготовке своих вариантов.

2. Планировать дальнейшие действия, отталкиваясь от обязательства Германии соблюдать третий энергетический пакет ЕС в отношении Северного потока-2.

Третий энергопакет — набор регулирующих норм, призванных избежать монопольной власти над энергетической системой ЕС, включая такие меры, как разделение собственности, доступ третьих сторон и прозрачные тарифы. Из-за своей закрытости и непрозрачности Северный поток-2 и Газпром не вписываются в его нормы. Строгое применение третьего энергопакета могло бы либо заблокировать Северный поток-2, либо вызвать существенные изменения в его эксплуатации и владении, которые могли бы сделать его менее значимым инструментом для достижения целей Кремля в Украине. Прецедент его применения также существует. Июльское решение Суда Европейского союза по делу о газопроводе OPAL постановило, что «энергетическая солидарность», ключевой принцип третьего энергетического пакета, является правовым, а не просто политическим принципом. США и Германия, консультируясь с ЕС и заинтересованными европейскими правительствами (включая Польшу и Украину), должны определить, как они будут работать с судами и регулирующими органами, чтобы заставить Северный поток-2 придерживаться европейских норм регулирования, а не полагаться на политическую протекцию, чтобы обойти их.

3. Осуществление мер по поддержке безопасности и модернизации энергетического сектора Украины, включая обязательство Германии (при поддержке США) добиваться десятилетнего продления соглашения Украины о транзите газа с Россией к 1 сентября. Проведение ряда шагов, поддерживаемых США и Германией, которые помогут модернизировать украинскую энергосистему, включая интеграцию ее электросетей с европейскими, что сделает Украину неотъемлемой частью энергетического перехода Европы.

Энергетическая система Украины, зависящая от российских энергоносителей и источник массовой коррупции, долгое время была стратегическим препятствием. Но Украина добилась значительного прогресса в решении обеих проблем, предоставив как себе, так и США, и Германии много возможностей для работы.

Продление срока действия соглашения о транзите газа — и увеличение расходов России на то, чтобы вновь отрезать или уменьшить потребление газа — уменьшит влияние Путина на Украину (хотя обеспечить соблюдение будет сложно). Реформа энергетического сектора и его интеграция с Европой могут иметь значительные долгосрочные последствия, если к ним отнестись серьезно. Германии и США необходимо будет оперативно работать над расширением сферы действия соглашения о транзите газа. Совместное заявление означает, что Северный поток-2 теперь политически, если не юридически, связан с продлением соглашения о транзите газа, что дает Германии некоторые рычаги, которые она должна использовать. В совместном заявлении Соединенные Штаты и Германия также обязались оказывать финансовую поддержку энергетическому переходу Украины, в том числе путем финансирования разработки водородной энергетики и поощрения использования возобновляемых источников энергии. Оба эти государства могут внести в это дело значительный вклад. И наконец, США и Германия могут объединить эти усилия, получив поддержку Инициативы трех морей — программы инвестиций в инфраструктуру, возглавляемой Центральной Европой, в которую входит и развитие энергетики.

Отрадно назначение 9 августа администрацией Байдена Амоса Хохштейна старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности. Хохштейн выполнял аналогичную роль при администрации Обамы, хорошо знает проблемы, игроков, и долгое время был противником Северного потока-2. Он — подходящее лицо для наблюдения за выполнением лучших положений совместного заявления.

И Хохштейн, и будущий специальный посланник Германии должны действовать быстро. Мы рекомендуем создать механизм, который включал бы специальных посланников и их коллег из других правительств, имеющих право в этом участвовать, а также работать с Энергетическим советом США-ЕС, чтобы отслеживать действия России. Этот механизм должен рекомендовать ответные меры, включая санкции и ограничения в отношении Северного потока-2, на любую вызывающую возражения энергетическую политику России.

Не имеющее прямого действия и не имеющее обязательной юридической силы совместное заявление, тем не менее, содержит обязательства, которые, в случае их выполнения, могли бы сделать Россию более подотчетной и защитить энергетическую безопасность Европы. Путин и подконтрольные ему российские СМИ приветствовали недавний прогресс по Северному потоку-2 с самодовольной усмешкой, но сотрудничая и проявляя решимость, США, Германия и Европа, включая Украину, могут изменить ситуацию к лучшему.

Дэниел Фрид, Atlantic Council

Колонка написана в соавторстве с Ричардом Морнингстаром, председателем Глобального энергетического центра Atlantic Council и Андрашем Симони, внештатным старшим научным сотрудником Глобального энергетического центра Atlantic Council, экс-послом Венгрии в США

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