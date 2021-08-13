Режим готовит провокацию против российских военных на учениях «Запад-2021»? 20 13.08.2021, 9:27

9,726

В ответ россияне могут начать реализацию контрмер по плану «Амин».

Специализирующийся на инсайдах из силовых ведомств России телеграм-канал «Минская семибоярщина» опубликовал требующую проверки «информацию к размышлению».

Телеграм-канал утверждает, что это — слив сообщения из российского командного «центра» резиденту в Беларуси:

«В рамках контрольных мероприятий из нескольких источников получены данные, подлежащие немедленной дополнительной всесторонней проверке.

Сообщается о подготовке белорусскими спецслужбами провокации в отношении российских военнослужащих, прибывших на учения «Запад-2021». В реализации мероприятия задействована спецгруппа Совбеза РБ и прикомандированные офицеры подразделения «Альфа» КГБ. Прошу незамедлительно обеспечить передачу в Центр их установочных данных.

Провокация может быть реализована под видом «антироссийской агрессии радикально настроенных белорусских националистов». Целеполагание и мотивы готовящейся провокации выясняются. Вам необходимо усилить комлексное обеспечение безопасности личного состава контингента.

По получении сего приступить к немедленной подготовке реализации контрмер по варианту «Амин». Контрольные сроки 10-16 сентября. Распоряжение о дате и времени проведения операции получите лично нарочным. Обеспечьте координацию оперативного прикрытия личного состава и развернутого штатного вооружения МО РФ в районе 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский, Брестского полигона, 174-го учебного полигона ВВС/ПВО Домановский, 210-го авиационного полигона Ружанский. По ситуации докладывать каждые три часа, о нештатных немедленно», — говорится в сообщении, опубликованном на телеграм-канале.

Интересно используемое в тексте название «плана» российских военных — «вариант Амин», вызывающий ассоциации с правителем Афганистана Хафизуллой Амином, свергнутым 27 декабря 1979 года в результате спецоперации бойцов спецгрупп КГБ СССР «Альфа» и «Зенит», одетых в афганскую форму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».