Аналитик: Экономическое давление заставит капитулировать режим Лукашенко 2 13.08.2021, 10:27

1,908

Новые санкции Запада — это скоординированные действия.

США ввели новые санкции в отношении официального Минска. 9 августа Вашингтон обнародовал санкционные списки, в которые включены 23 физических лица и 21 компания.

Экономист Алесь Алехнович прокомментировал сайту «БП», чем обернутся для режима Лукашенко новые санкции США.

-Это скоординированные действия. Их цель – создавать давление на режим Лукашенко и его ближайшего окружения, то есть, бизнесменов, которые зависят от него, которые занимаются коррупционными и другими схемами. А в случае введения секторальных санкций – это удар по основным экспортоориентированным отраслям Беларуси с целью оказать давление на режим ради прекращения политических преследований, чтобы освободить политзаключенных, начать национальный диалог и провести новые президентские выборы, - поясняет Алесь Алехнович.

– Экономическое давление способно привести к расколу политических элит Беларуси, к капитуляции режима. Экономические санкции, точечные, секторальные, действуют только несколько последних месяцев: с апреля – в случае США, с июня – в случае Евросоюза. Санкции Евросоюза носят отложенный характер действия, то есть договора, подписанные до введения санкций, до 25 июня, могли по-прежнему работать. США не дал такого периода: санкции вводятся в день оглашения списка.

Лишь одно исключение в санкционном списке США - «Беларуськалий»: всем партнерам даны 120 дней на прекращение всякого сотрудничества с «Беларуськалием», потому что любые сделки в американской валюте после этого срока будут заблокированы. И способов обхода этих санкций весьма немного.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».