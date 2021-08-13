Белорусы вынесли миллиарды с депозитов — и это только начало 13.08.2021, 11:11

1,938

Банковская система Беларуси находится в стрессовом состоянии.

Ровно год назад политическая кампания под названием «президентские выборы» дала старт в Беларуси невиданному по длительности, масштабам и последствиям кризису, затронувшему практически все общественные, экономические и культурные слои государства, пишет «Инфобанк».

Видимая, а потому самая яркая и явственная часть кризиса началась с массовых уличных протестов, а после силового их подавления, как и прогнозировалось, кризис преобразовался из внутри- во внешнеполитический.

Который, в свою очередь, прямо сейчас, на наших глазах, «на всех парах» движется к внешнеэкономическому кризису – «коллективным» Западом введены сильнейшие за всю историю Беларуси экономические санкции.

Уже через несколько месяцев может существенно сократиться, а, возможно, и остановиться, экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений – товаров наибольшей валютной выручки.

Но есть сектор, где влияние кризиса начало проявлять себя еще до начала его видимой части, до массовых протестов и реакции властей на них, и продолжает это влияние до сих пор – то есть длится уже целый год беспрерывно. Причем кризис здесь – тихий и внешне незаметный, но по значению этот сектор не уступает по важности всем остальным.

Это – финансово-банковский сектор, в той части, что «завязана» на население. А именно: депозиты физических лиц в банках. Это один из главных (а до кризиса – главный) источников ресурсов для деятельности банковской системы.

Политический кризис 2020-21 гг. выразился в сокращении объемов депозитов физлиц – наибольшем, как минимум, с 2011-го, когда в стране «исчезла» иностранная валюта, рыночный курс доллара вырос в разы, а инфляция в годовом измерении достигла десятков, и даже сотен процентов.

Но по длительности, перспективе и последствиям сегодняшний кризис в этом секторе – несомненно, самый глубокий с 90-х годов: вынос денег населением из банков за один год политического кризиса исчисляется миллиардами.

Так, в BYN-рублевом эквиваленте сумма депозитов (всех видов, типов, во всех валютах) физических лиц по состоянию на июль 2021 года (21,167 млрдBYN) оказалась на 4,607 млрд BYN меньше той, что была год назад, до начала внешне открытой фазы политического кризиса (25,774 млрд BYN в июле 2020-го). И это с учетом роста курса доллара.

В долларовом эквиваленте сокращение объема денег населения в белорусских банках за 1 год политического кризиса составило $2,327 млрд: в июле 2020-го было $10,675 млрд, а в июле 2021-го стало $8,343 млрд (по среднемесячным значениям).

Это – результат, в основном, физического выноса денег и, в намного меньшей мере, августовской девальвации 2020-го. Падение было бы еще больше, если бы не укрепление BYN-рубля последние несколько месяцев.

Сокращению подверглись все структурные составляющие депозитного сектора физлиц в банках Беларуси.

По среднемесячной сумме объем депозитов населения за 1 год политического кризиса изменился таким образом:

переводных в национальной валюте – сократился на 5,3% (-188млнBYN)

срочных в национальной валюте – сократился на 7,4% (-370млнBYN)

переводных в иностранной валюте – сократился на 15,8% (-303 $млн)

срочных в иностранной валюте – сократился на 29,3% (-1,638 $млрд).

Как видим, наибольшему сокращению подверглись депозиты физлиц в иностранной валюте. Это означает не что иное как дефолтные ожидания населения – страхи банкротства финансово-банковской системы Беларуси. Что, как и в 2011 году, могут возникнуть проблемы с иностранной валютой в условиях всеобъемлющего внешнего кризиса.

Ведь, в отличие от белорусских рублей, доллары и евро не напечатаешь – их можно только заработать экспортом или одолжить. В условиях же санкций все это может стать невозможным.

А сокращение объема BYN-рублевых депозитов – это результат многомесячной чистой покупки иностранной валюты в условиях высоких девальвационных ожиданий.

И только инфляционная поддержка, номинальный рост зарплат и укрепление BYN-рубля в апреле-июле 2021 года не позволили упасть суммам BYN-депозитов еще больше.

Сокращение объема депозитов физлиц в долларовом эквиваленте в политический кризис 2020-21 гг. заметно больше, чем было в последний экономический кризис 2015-16 гг., несмотря на то, что девальвация тогда была глубже.

При этом выросла с того времени в объеме только одна структурная составляющая – переводных депозитов физлиц в иностранной валюте: белорусы предпочли хранить сбережения в долларах в условиях возможности их немедленного изъятия из системы – перевода в валютный кэш.

Но, по-видимому, больше всего белорусы сейчас хранят сбережения в наличной иностранной валюте – выведенной из банков и купленной за последние годы (период беспрерывной чистой покупки населением иностранной валюты составил 19 месяцев, с декабря 2019-го по июнь 2021-го, на сумму почти $2,5 млрд).

И теперь объем валютного кэша на руках у белорусов, очевидно, рекордный в истории – как результат сильнейших за десятки лет сегодняшних, в условиях политического кризиса, негативных ожиданий и прогнозов.

Все это – вынос срочных вкладов, покупка наличной иностранной валюты, предпочтение наличных денег при том, что одновременно идет сокращение переводных депозитов (текущих карт-счетов), девальвации BYN-рубля – привели, в итоге, к тому, что сумма депозитов физических лиц на душу населения сократилась наполовину за 6,5 лет.

В том числе за 1 год политического кризиса – с $1140/чел. в июле 2020-го до $900/чел. в июле 2021-го.

Зато в некогда намного более бедной Молдове с 2016-го идет, наоборот, бурный прирост объема денег населения на депозитах в молдавских банках (особенно – на переводных в национальной валюте). И теперь подушевая сумма стала там больше, чем в Беларуси: $1100/чел. против $900/чел.

Подушевой объем депозитов домашних хозяйств в банках Украины до 2014-го был примерно на уровне Беларуси. Но затем на фоне известных катастрофических событий в 2014-15 гг., когда украинцы массово изымали свои сбережения из банков, вынеся, в итоге, их большую часть, сумма депозитов физлиц на душу населения там стала намного меньше.

Но с 2017-го идет восстановление, и украинский показатель ($740/чел.) все ближе к белорусскому, и недалек тот час, когда и Украина обгонит здесь Беларусь.

Тем более что, судя по развитию внутри- и внешнеполитической ситуации в Беларуси и вокруг нее, на новостях о том, что с декабря будет прекращена перевалка калийных удобрений через страны Балтии из-за санкций США, да и вовсе может быть прекращен экспорт калийных удобрений, а еще – приближению начала реальных действий санкций ЕС в отношении белорусских нефтепродуктов, негативные ожидания и прогнозы у белорусов будут только нарастать.

А это значит, вынос депозитов населением из банков Беларуси может даже ускориться в ближайшие месяцы. Причем это будет, несмотря на положительные тенденции во внешней торговле, хорошо влияющие на курсовую стабильность BYN-рубля: ведь понятно, что через несколько месяцев эти «положительные тенденции» могут попросту исчезнуть.

«Добавляют в огонь» и новости о принудительном, без уведомления, списании денег с даже безотзывных депозитов – фактического залезания в карман человеку без его ведома. Что тоже, мягко говоря, не способствует росту желания хранить сбережения в банках.

Банковская система Беларуси уже много месяцев, весь этот политический кризис (и даже дольше – со времен ковид-кризиса) находится в стрессовом состоянии: миллиардные выносы депозитов не проходят даром. А ускорение этого процесса и начало действия санкций сделает белорусскую финансово-банковскую систему еще менее устойчивой.

Украинская финансово-банковская система в 2014-15 гг., конечно, испытала еще больший, намного больший стресс, и, тем не менее, выстояла, хоть и со значительными потерями (банкротство банков, девальвация гривны). Однако была у Украины существенная западная финансовая поддержка, включающая отсрочку погашения долгов и кредиты МВФ.

У сегодняшней же Беларуси осталось только одно направление получения помощи – со стороны России. И неизвестно еще насколько эта помощь будет существенной и оперативной, и, главное, на каких условиях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».