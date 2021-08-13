Американский эксперт: Против Лукашенко введены драконовские санкции 16 13.08.2021, 12:13

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Cледующим шагом может стать полная блокировка экспорта.

Гэри Хафбауэр Клайд работал в Министерстве финансов США, но уже много лет он академический исследователь, изучает международную торговлю, инвестиции и санкции. В беседе с «Радыё Свабода» он рассказал, как оценивает указ президента США Джо Байдена касательно Беларуси и почему главный вопрос сейчас — насколько глубоко Россия готова залезть в собственный карман, чтобы поддержать режим Лукашенко.

«Мы частично прошли по пути к санкциям, как против Кубы и Северной Кореи»

– 9 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым вводятся новые санкции против властей Беларуси, а также против лиц и компаний, связанных с властями. Вы видели этот документ – как вы оцениваете масштаб санкций? Как это можно сравнить с другими случаями, когда страны попадали под санкции?

– Это драконовские санкции, они очень многосторонние. Тот список лиц под санкциями, который опубликовало Министерство финансов США, охватывает все сферы экономики Беларуси и важных лиц-правительственных чиновников, сотрудников служб безопасности, ведущих бизнесменов, таких как Воробей и Олексин, которые, похоже, обладают значительной частью компаний в стране — под санкции подпали все их компании. Охват здесь очень широк.

И этот документ говорит, что ни один налоговый резидент США не имеет права делать бизнес с этими людьми. И все имущество, связанное с этими людьми, будет заблокировано. Такое имущество нельзя возвращать этим людям, его нельзя продать. Канада и Великобритания сделали шаги против многих из тех самых лиц и компаний.

То, чего пока что не произошло, это блокада всего экспорта из Беларуси на Запад или экспорта из западных стран в Беларусь. Это сделало бы санкции полностью всеохватывающими.

Мы уже частично прошли по пути к режиму санкций, который много десятилетий действует против Кубы и против Северной Кореи. Мы еще не дошли до такого режима. Если оценивать нынешние шаги, то мы прошли где-то треть пути. Но это довольно широкие санкции, и, по сути, это значит, что все эти важные люди в Беларуси — высокие государственные чиновники, бизнесмены — больше не могут заниматься бизнесом на Западе.

– Если посмотреть на формулировки в указе президента Байдена, то из них следует, что могут быть введены санкции против любого предприятия, связанного с государством. И этот список из 40 лиц и компаний, опубликованный Министерством финансов США 9 августа, может быть только началом, так как есть возможность добавить туда новые имена и названия. Согласитесь ли вы, что этот указ оставляет много пространства для новых шагов и быстрых новых санкций со стороны исполнительной власти США?

– Абсолютно да. Ведь там называются государственные предприятия – «Беларуськалий», или, например, Гродненская табачная фабрика — за этими государственными компаниями может прийти очередь других, как вы сказали. И они не могут ничего продавать на Запад. Ведь это предполагает финансовую операцию, а она будет заблокирована.

Поэтому на очереди могут быть общие санкции на экспорт, и по тому же принципу это может быть расширено на любые поставки в Беларусь со стороны западных компаний, если Европейский Союз разделяет эту позицию и согласится, что такие санкции уместны.

Предсказуемый результат этого в том, что Беларусь сможет вести бизнес с Россией и со странами под контролем России, а также с Китаем, и, возможно, еще с некоторыми частями мира. Но с западными странами может быть довольно сильное закрытие.

«Санкции затрагивают и иностранные фирмы, имеющие филиал или дочернюю корпорацию в Соединенных Штатах»

– Если вы смотрите на формулировки этого указа, видите ли вы там потенциал для так называемых вторичных санкций – против, например, тех компаний в Китае или России, которые будут работать с белорусскими компаниями, подпавшими под санкции?

– Это был бы другой большой шаг к эскалации. Такая возможность есть, но я думаю, что сейчас ведется дипломатическая коммуникация между США и Европой. И я думаю, что США призывают Евросоюз ввести свои собственные санкции, а не полагаться на вторичные санкции Соединенных Штатов. Чтобы Евросоюз сам принял меры, чтобы предотвратить европейские фирмы от бизнеса с Беларусью.

Но, как вы говорите, это может быть расширено дальше. Так случалось с другими случаями санкций – в случае Ирана и других стран. Чтобы повлиять на российские предприятия, имеющие бизнес на Западе, или на китайские предприятия. Но мне кажется, что пока до этого шага еще далеко. Я бы сказал, что теперь акцент на Европе и других продвинутых странах – таких как Австралия, Япония и так далее.

– Итак, вы не видите в этом документе, в его формулировках прямых упоминаний о возможности вторичных санкций? Ведь некоторые белорусские эксперты говорят, что можно использовать этот указ, чтобы наложить санкции на всех, кто имеет бизнес с теми, кто попал в санкционный список.

– Позвольте мне здесь немного пояснить термины, применяемые в документе. Ключевое выражение здесь – «налоговый резидент Соединенных Штатов», United States person. Это, конечно же, любой гражданин США, любой постоянный резидент США, но также любое юридическое лицо – корпорация, совместное предприятие, любой субъект экономической деятельности – организованная по законам США. Имеется в виду ли закон какого-то из штатов, или федеральный закон.

Под это подпадает множество иностранных фирм, имеющих филиал или дочернюю корпорацию в Соединенных Штатах. Ведь по этому определению они становятся «налоговыми резидентами Соединенных Штатов». Именно об этом, видимо, вам и говорят другие эксперты. Поскольку существует это широкое определение, оно может быть использовано, чтобы применить то, что обычно называют вторичными санкциями.

Мне кажется, что Государственный департамент и Министерство финансов пока не предпринимают таких шагов. Они полагаются на дипломатию по отношению к союзникам и дружественным странам, а не на молот юридической позиции, которую имеют Соединенные Штаты.

«Санкции ударят по экономике очень сильно»

– Мы разговаривали в прошлом году, и тогда вы сказали, что самые эффективные санкции ударят по всем в стране. Если вы смотрите на нынешний документ и на этот список компаний, кажется ли вам, что эти санкции потенциально могут очень сильно ударить по экономике Беларуси?

– Да, нет сомнения – они ударят по экономике очень сильно. Главный вопрос – в какой степени Россия компенсирует потери от санкций. Возможно, прямыми займами – кажется, было соглашение о кредите на 500 миллионов долларов, и, возможно, будут дополнительные предложения.

Конечно же, Беларусь уже должна много денег России. И Россия может сказать: «Вам не обязательно платить сейчас», и как-то растянуть эти выплаты.

Это настоящий вопрос – насколько глубоко Россия готова влезть в собственный карман, чтобы поддержать режим в Беларуси и защитить его от жестокого наказания, наложенного этими санкциями.

Сейчас цены на нефть довольно хорошие – около 70 долларов за баррель марки Brent. Россия получает хороший поток денег и может быть довольно щедрой. Но если посмотреть в прошлое – я помню время в 1980-е, когда Россия поддерживала Кубу. А потом пришли тяжелые времена, и Россия, точнее – Советский Союз, который еще существовал, перекрыл поддержку Кубе.

В том историческом эпизоде Советский Союз прекратил поддержку одного из своих сателлитов. Кто знает – когда дела на нефтяном рынке пойдут плохо, или когда произойдет какой-то другой экономический спад, возможно, что Россия будет не настолько готова давать неограниченные суммы режиму в Беларуси. Но сейчас именно это поддерживает режим.

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