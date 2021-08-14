«Власть в Беларуси – это просто самозванцы, которые пошли против закона» 2 14.08.2021, 9:22

11,256

То, что происходит сейчас происходит, дает надежду на скорое освобождение страны.

40-летняя Ольга Костюк живет в Новой Зеландии, но мыслями остается в Беларуси. Ежедневно она не выпускает из рук смартфон, читает новости с родины и очень переживает за то, что происходит сейчас в нашей стране, активно комментирует новости и происшествия. За это к ее матери в Беларуси пришли с обыском, а к Ольге пожаловал новозеландский Интерпол.

«Белсат» пообщался с женщиной и узнал подробности дела, а также узнал, каково это – жить так далеко и наблюдать за событиями извне.

Комментарии, обыск и новозеландский Интерпол

– Первый раз, когда приходили разговаривать с матерью, – это было якобы за угрозы судье Фрунзенского суда города Минска, – рассказывает Ольга Костюк. – Второй раз, когда приходили с обыском, – это было за «угрозы» проректору по воспитательной работе Могилевского университета. Да, я оставляла комментарии в интернете, но ничего крамольного в них не было. Власть в Беларуси – это просто самозванцы, которые пошли против закона, – и я об этом открыто говорю. Также я открыто высказываюсь о том, что все люди, имеющие отношение к тому, что происходит сейчас во власти или причастные к смертям, к избиениям, к тому, в каких условиях люди сидят за решеткой в Беларуси, – нарушают закон и нормы морали и человечности.

Ольга рассказывает, что было очень сложно наблюдать за трагическими событиями с такого расстояния. Поэтому единственное, что она могла делать в то время, – читать новости и писать к ним комментарии, чтобы как-то пережить потрясения 2020 года. В выборах женщина также не смогла принять участия, так как в Новой Зеландии нет белорусского посольства.

– Я понимала, что это просто такое чисто «советское белорусское», и сложно было, поскольку я ничего не могла сделать – меня там не было. Чрезвычайно трудно было воспринимать человеческие жертвы: то, что происходит со Степаном Латыповым, то, как выводили Максима Хорошина, как убили Рому Бондаренко… Я не могу сказать, как бы я чувствовала это в Беларуси, но отсюда это воспринимается очень тяжело.

Вскоре после обыска дома у матери Ольги ей позвонили из новозеландского Интерпола и сказали, что им пришел запрос из Беларуси.

– Это был только разговор, и я сказала, что в моих комментариях нет никаких угроз, что я не остановлюсь и продолжу делать то, что делаю. Также я рассказала человеку из Интерпола о том, что происходит в Беларуси, и сказала, что они даже не должны рассматривать такие запросы, так как власть в Беларуси нелегитимна. Честно говоря, звонок от Интерпола стал определенной оценкой достоинства, и это означает, что я делаю все правильно.

После разговора с Интерполом Ольга прислала на электронную почту ведомства письмо с просьбой не выдавать ее адреса и контактов в Беларусь. На что тут же получила ответ, что может не переживать на этот счет, так как по законам Новой Зеландии они не имеют права разглашать частные сведения своих граждан или резидентов другим странам.

Переезд и мысли о Беларуси

Ольга работала в Индии, где познакомилась с парнем. Попутешествовав по миру, пара осела в Новой Зеландии – на родине парня.

– Для меня переехать было легко, думаю, потому что мой муж местный и помогал мне адаптироваться, – вспоминает Ольга. – Но иногда я все же жалею о переезде. Мы пока не знаем, останемся ли в Новой Зеландии. Может, переедем в другую страну, может вернемся в свободную Беларусь. Но и коронавирус, и многие другие обстоятельства не позволяют пока рассуждать о переезде.

Ольга говорит, в Новой Зеландии есть белорусская диаспора. Но она базируется в основном в Окленде. Героиня материала живет далеко, в небольшом городке, поэтому не может участвовать в мероприятиях и акциях диаспоры. Но Ольга пытается популяризировать Беларусь в своем окружении самостоятельно.

– В своем городке (можно сказать, в деревне) я что-то пытаюсь делать, разговариваю с людьми. После событий 2020 года больше людей в Новой Зеландии знает, где находится Беларусь. До сих пор, когда у меня спрашивали, откуда я, – и я отвечала – что из Беларуси, – многие даже не представляли, где это. И потом, когда я говорила, что это бывший Советский Союз, что это между Польшей и Россией, – тогда они хоть немного понимали. Поэтому разговоры о Беларуси, о происходящем, — это мои персональные ивенты и акции.

Ольга с мужем имеют двух сыновей. Оба ребенка имеют белорусское гражданство. Женщина читает им книжки на белорусском языке, показывает мультики и фильмы, а также рассказывает о Беларуси.

– Старший наш сын, которому семь лет, имеет синдром Дауна, поэтому еще не говорит ни на одном языке. Говорит только несколько слов по-английски и понимает по-русски. Когда мы жили в Беларуси некоторое время, он даже ходил в местный садик. Мой младший сын родился в Беларуси. Хочу отметить, что у обоих моих сыновей белорусское гражданство, и так будет до 18 лет, а там уже согласно белорусскому закону им нужно выбирать, какое гражданство оставить. Но будем надеяться, что через одиннадцать лет Беларусь будет позволять иметь два гражданства, как многие развитые страны мира.

Раньше, говорит Ольга, Беларусь не особенно нравилась ее мужу. Хотя сначала, когда молодая семья только приехала в нашу страну, – для него она была привлекательной, так как отличалась от других.

– Потом, когда мы уже там пожили несколько месяцев, ему разонравились. Тем более, мы жили не в Минске, а в Столине, где все порядки маленького городка. Например, муж не понимал, как можно мусор выносить в определенное время, когда за ним приезжает грузовик. Все эти бумаги, справки, вся эта бюрократия – ему не нравилась. А теперь, когда состоялись выборы, когда люди вышли на улицы, он постоянно читает новости на BBC, на The Guardian. Конечно, он тоже переживает и хочет, чтобы мы победили.

В Новой Зеландии Ольга хотела бы устроиться библиотекарем или учительницей, так как имеет филологическое образование. Но в маленьком городке, где она сейчас живет, очень сложно найти работу, поэтому женщина окончила курсы бариста и работает в кафе. В свободное время жажда писать и талант не дают ей просто сидеть на месте, поэтому Ольга окончила курсы писателей и пишет о Беларуси.

– Я всегда любила писать, поэтому почти в сорок лет пошла на курсы писателей. И первое, что нам сказали: надо писать о том, что тебя больше всего волнует. Так я начала писать рассказы о протестах в Беларуси. Теперь я работаю над сборником рассказов: пишу перед сном после того, как положу спать сыновей. Писать я начала потому, что это меня волнует, и потому, что это такой мой личный внутренний способ борьбы.

Ольга мечтает, что вскоре сможет переехать в Беларусь без страха быть задержанной и осужденной за выражение собственного мнения.

– То, что происходит сейчас, дает надежду, что я, мы, моя семья – приедем и будем жить в свободной Беларуси. Я в этом не сомневаюсь, вопрос только – когда. И я очень надеюсь, что это будет скоро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».