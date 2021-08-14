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Как КГБ развалил СССР

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  • 14.08.2021, 9:25
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Как КГБ развалил СССР

Рассказ историка к 30-летию августовского путча.

Всесилие спецслужб и тотальный контроль государства — именно этого добивался ГКЧП в 1991 году, когда пытался отстранить президента СССР Михаила Горбачева от власти. 19 августа 2021 года исполняется 30 лет августовскому путчу. Теперь мы задаемся вопросом: а что, если ГКЧП на самом деле победил?

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов поговорил с историком Никитой Петровым о том, как руководители государства оказываются зависимыми от своей охраны и спецслужб. А еще о том, когда мы снова увидим балет «Лебединое озеро» по центральным каналам страны.

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