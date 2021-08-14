Альтернатива белорусским бензину и битуму: Украина ведет переговоры с польским концерном Orlen 4 14.08.2021, 11:16

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Таракану придется останавливать НПЗ?

Украина ищет возможности, как усилить энергетическую безопасность страны. Киев накануне принимал делегацию нефтяного польского концерна Orlen, с которым намерен расширить совместную работу. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с представителями компании. Для Минска эти переговоры могут быть интересны тем, что Orlen, как и белорусские компании, поставляет среди прочего бензин и битум, пишет zerkalo.io.

На днях в Украине гостила делегация нефтяного концерна Orlen во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком. Они встретились с представителями власти, посетили государственные компании.

«Украина заинтересована в увеличении инвестиций из стран Европейского Союза, США, Канады. Они имеют стратегическое значение для интеграции украинской экономики в западный экономический мир», — сообщил Дмитрий Кулеба.

Министр также подчеркнул, что потенциальное расширение работы польского нефтяного концерна Orlen в Украине позволит усилить энергетическую безопасность страны и диверсифицировать энергетический рынок.

«Весьма дискуссионный вопрос, кто кого спасает»

Напомним, во время «Большого разговора» 9 августа Александр Лукашенко сделал ряд заявлений в адрес Украины:

— Если бы мы хотели вас [Украину] поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных.

Украина всегда была премиальным рынком для белорусской «нефтянки», пишет Еврорадио. Так, в 2020-м по статье «Нефтепродукты» Беларусь продала украинским покупателям товара на 2 миллиарда долларов. По графе «прочие дистилляты» — 1,6 миллиарда. Немало было продано и с начала 2021-го, но актуальных цифр мы не знаем: Белстат недавно «спрятал» статистику.

— Весьма дискуссионный вопрос, кто кого спасает: Беларусь Украину своими поставками топлива или Украина спасает Беларусь, так как является единственным ликвидным экспортным рынком, — сообщил в комментарии для Еврорадио директор Консалтинговой группы А95 Сергей Куюн.

Куюн напомнил: из-за санкций ЕС для белорусской «нефтянки» остаются три направления: внутренний рынок, страны СНГ и Украина. Первые два, по его словам, «перелиты топливом».

— Санкции могут толкнуть в Украину дополнительные объемы продукта, в частности из Польши, а это еще до 1 миллиона тонн. Также избыточными были и остаются объемы бензина. Стоит ли удивляться, что белорусский лидер заявил, что вводить санкции в отношении Украины не планирует? Разумеется, иначе придется остановить один из двух белорусских НПЗ точно.

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