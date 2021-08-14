В Атлантическом океане открыли новый вид медуз 14.08.2021, 14:28

Они живут на глубине 700 метров под толщью воды.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили на глубине 700 метров под поверхностью воды медузу, которая может принадлежать к редкому, ранее неизвестному ученым виду. Вероятно, она принадлежит к роду Poralia, сообщает Live Science.

Найденная медуза похожа на берет с кисточками и бахромой, окрашенный в красный цвет. Медузу заметили на видеозаписях, которые были сделаны 28 июля у побережья американского штата Род-Айленд. Тогда автономный зонд под названием Deep Discoverer совершил погружение на 915 метров, снимая всех живых существ, мимо которых проплывал.

Погружение было частью экспедиции North Atlantic Stepping Stones, которую специалисты проводили с 30 июня по 29 июля. Всего было совершено 25 погружений на глубину от 250 до 4000 метров.

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