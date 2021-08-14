Тройной удар: к чему приведут санкции США, Канады и Великобритании против режима в Беларуси 14.08.2021, 14:40

Мнение экспертов о беспрецедентных мерах воздействия на луканомику.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против белорусских властей. Теперь власти США могут заморозить все долларовые активы белорусских госучреждений, компаний и физлиц. А также введен запрет на их страхование, кредитование и финансовые операции.

Одновременно с США санкции ввели Канада и Великобритания. Такой тройной удар секторальными санкциями — самый серьезный за всю историю независимой Беларуси.

Еврорадио посмотрело, что говорят эксперты о новых санкциях и дальнейших перспективах попавших под пресс компаний.

Закрытое окно для торговли нефтепродуктами

Академический директор BEROC Катерина Борнукова считает, что санкции Великобритании серьезно повлияют на белорусскую нефтехимическую отрасль. Если раньше были лишь санкции ЕС, то Британия оставалась возможным окном для экспорта нефтепродуктов на Запад. Теперь же это окно закрыли. Что же касается санкций США, то тут экспертка уверена — это очень серьезная вещь:

"Во-первых, они де-факто исключают расчеты в долларах для всех подсанкционных лиц. Это серьезно усложняет внешнюю торговлю. Во-вторых, санкции США "отпугивают" контрагентов возможностью вторичных санкций", — поясняет в интервью Zerkalo.io Катерина Борнукова.

В ситуации со вторичными санкциями важным обстоятельством будет лояльность контрагентов. Например, говорит Борнукова, в случае работы с санкционными предприятиями начинается сокрытие фактов сотрудничества с ними.

Пример: "Транснефть" отрицает поставки на "Нафтан". Однако НПЗ откуда-то получает достаточное количество нефти для работы. Но если контрагенты менее лояльны, то они могут и сменить клиента.

"Беларуськалий" в санкционном списке, а Белорусская калийная компания — нет. Но есть нюанс

Минфин США назвал "Беларуськалий" "основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко". Компания экспортирует калийные удобрения через монопольного трейдера — Белорусскую калийную компанию. В 2019 году США импортировали из Беларуси калийных удобрений на 220 миллионов долларов, в 2020 году — на 125,7 миллиона, а за первое полугодие 2021 года — на 91,2 миллиона.

Несмотря на то, что БКК не попала под санкции, — это вовсе не значит, что она сможет и дальше спокойно вести торговлю с расчетами в долларах и поставлять в США калийные удобрения.

"БКК выступает фактически как экспортный агент "Беларуськалия", и вывозимая калийная продукция по правилам и обычным интерпретациям OFAC все равно должна считаться "заблокированным имуществом" "Беларуськалия", даже если формально БКК приобретает продукт у "Беларуськалия", а затем продает на международном рынке", — поясняет РБК бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О'Тул.

Что касается вторичных санкций, считает эксперт, то "белорусский" указ Байдена дает право вводить санкции против любых неамериканских лиц за "существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки" компаниям, попавшим в санкционный список.

"Даже если Беларусь будет продавать калий только в Китай или Индию, США смогут наказывать покупателей"

Помощник Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Олехнович считает, что США закрывает оставшуюся после введения секторальных санкций ЕС серую зону. Если под санкции ЕС попало лишь около 15% продукции "Беларуськалия", то санкции США касаются всей.

"Да, не запрещается Белорусская калийная компания, которая не добывает, а продает калий. Но ей тогда придется продавать не белорусский калий, ведь за сотрудничество с "Белкалием" она будет наказана, как и все ее контрагенты по цепочке", — объясняет помощник Тихановской в интервью "Нашай Ніве".

Олехнович считает, что санкции США вынудят норвежскую компанию YARA прекратить закупки калия в Беларуси, а также позволят литовским властям запретить перевозку калия в клайпедский порт: "Даже если Беларусь будет продавать калий только в Китай или Индию, США смогут наказывать покупателей".

Как американские санкции отразятся на тех, кто попал в "черный список"?

Среди попавших под американский санкционный пресс оказался Николай Воробей, известный белорусский нефтетрейдер. Несмотря на то, что он официально вышел из участия и контроля над своими компаниями, в санкционный список США включили все его крупные предприятия: Новую нефтяную компанию, "Интерсервис", "БелКазТранс", Абсолютбанк, "Бремино Груп" и российскую компанию "ННК Восток".

Исполнительный приказ Байдена приводит к тому, что, например, Абсолютбанк больше не сможет проводить операции в долларах США через корреспондентские счета в американских банках. А это значит, что компания не сможет работать с долларами США.

"Кроме того, нефтяные операции компаний, подконтрольных Воробью, уже однозначно не будут проводиться ни в евро, как это было раньше, ни в долларах вообще. Таким образом, валютой работы ННК может стать или рубль, или, например, юань. Ни одна публичная нефтяная компания уже не будет работать с ННК. Остается — Китай или арабский мир. Ну или что-то еще иное и более экзотическое", — уверены авторы телеграм-канала zaprauka.by.

Но санкции могут не ограничиться только одним Абсолютбанком. Под них может попасть Нацбанк и семь других банков, в которых есть доля государства. Согласно исполнительному указу Байдена "О блокировке собственности иных лиц для содействия ситуации в Беларуси" в дальнейшем возможно расширение санкций. Например, в документе упоминается Нацбанк Беларуси, так что "как минимум сразу можно добавить все государственные банки или банки с участием государства или государственных органов".

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