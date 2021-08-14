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Видеохит: Семья медведей ловко перелезает через забор

  • 14.08.2021, 16:19
  • 3,320
Видеохит: Семья медведей ловко перелезает через забор

Животные посчитали забор интересным гимнастическим снарядом.

Жители Анкориджа (Аляска, США) убедились, что даже если вокруг дома имеется забор, он может вовсе не являться защитой от непрошеных гостей, пишет 120.su.

Например, семейство медведей с лёгкостью покорило такую преграду и проникло на участок. Более того, звери посчитали забор неким интересным гимнастическим снарядом, по которому так увлекательно лазать.

В результате домовладельцам оставалось лишь укрыться под защитой родных стен и снимать визитёров на видео.

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