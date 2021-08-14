Стали известны подробности вспышки COVID-19 у детей в санатории «Лесная Поляна» 3 14.08.2021, 17:22

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Возбудителем вспышки, скорее всего, стал индийский штамм.

Специалисты завершают расследование вспышки COVID-19 в оздоровительном центре «Лесная Поляна», сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минздрав. В центре продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.

На некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, сейчас введен масочный режим — дети с 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция, сообщил замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

Как показывает анализ ситуации, коронавирус «завезли» дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя 7 дней после заезда, что укладывается в инкубационный период. Зарегистрированы случаи заболевания и среди персонала.

Для максимального выявления бессимптомных носителей 13 августа провели экспресс-тесты всем детям, педагогам и сотрудникам. По словам Александра Тарасенко, «биоматериал находится на расшифровке, но есть подозрения, что это индийский штамм».

Планируется, что дети (по окончании периода изоляции) будут повторно протестированы и будут выезжать из центра организованно. В случаях, если по каким-то причинам родители будут забирать детей до окончания момента изоляции — весь комплекс мероприятий будет им проведен по месту жительства.

Сегодня из резерва Минздрава в детский оздоровительный центр переданы экспресс-тесты для определения антигена, а также запас масок, респираторов, комбинизонов, дезсредств, пульсокстметры и бесконтактный термометр.

— Мы разграничили потоки детей: определили корпуса для размещения здоровых детей и тех, у кого положительный тест на коронавирус. Дети, которые имеют клиническую симптоматику, переведены для лечения в Островецкую ЦРБ. Там развернуты койки для их лечения. Дети, у которых есть температура, головная боль, першение в горле и другие симптомы, будут переводиться в больницу для детального дообследования и лечения в условиях стационара. В центре остаются ребята с положительным тестом однако с бессимптомным течением заболевания, — рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Напомним, 12 августа стало известно о том, что в детском оздоровительном центре «Лесная поляна», который находится под Сморгонью, дети заразились коронавирусом. Точное количество заразившихся Минздрав не сообщает.

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